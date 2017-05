Bruno Fromme, früherer Abt von Himmerod, stirbt im Alter von 79 Jahren

Fromme stand dem Kloster Himmerod von 1991 bis 2011 vor. Er stammte aus einer Kölner Kaufmannsfamilie, studierte Theologie und Kunstgeschichte, bevor er 1964 zum Priester geweiht wurde.



Nach fünf Jahren in der Eifel zog es ihn dann für 20 Jahre nach Brasilien, wo er als Priester tätig war. Zwei Jahre nach seiner Rückkehr wurde er 1991 Abt von Himmerod.



Der kunstinteressierte Geistliche hat in der alten Mühle ein Atelier aufgebaut, in dem Künstler zusammengebracht wurden und es eine Dauerausstellung zum Kloster und den Zisterziensern gibt. In seine Amtszeit fiel die Umsetzung des Masterplans – mit Fischzucht und einigem mehr.



Nach einem Herzinfarkt 2010 musste er kürzertreten und hat sein Amt als Abt 2011 nach 20 Jahren abgegeben.

Die Beisetzung ist am Donnerstag um 14 Uhr in der Abtei Himmerod.