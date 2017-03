Wie die Wittlicher Polizei mitteilte, hatten spielende Kinder am Mittwoch die Feuerwehr alarmiert, weil ein Feld mit Chinagras in Großlittgen am Rennpfad in Flammen stand. Die Freiwillige Feuerwehr Großlittgen verhinderte durch den schnellen Einsatz das Ausbreiten des Brandes auf das ganze Feld, so dass nur eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern verbrannte und dadurch der Sachschaden gering ist. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine abschließenden Angaben machen. Im Einsatz war neben der Feuerwehr von Großlittgen auch die Polizei Wittlich.