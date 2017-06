Die Integrierte Gesamtschule Salmtal feiert Geburtstag

Extra: DAS PROGRAMM ZUM 40-JÄHRIGEN

So mancher Besucher wundert sich wahrscheinlich, wenn er - von der K 40 kommend - in die Salmtaler Salmaue einfährt. Zumindest dann, wenn er die Integrierte Gesamtschule (IGS) sucht. Das Schild an der Abzweigung weist nämlich ganz eindeutig noch die alte, schon seit einem Schuljahr endgültig nicht mehr bestehende Realschule plus aus. "Wir erinnern die Verbandsgemeindeverwaltung gelegentlich daran", sagt Schuldirektor Peter Riedel. Es ist nicht der erste Wechsel der Schulform in Salmtal. 40 Jahre wird die Schule in diesem Sommer alt, das wird gebührend gefeiert (siehe Extra). Ein guter Moment aber auch, um zurückzuschauen auf vier Jahrzehnte Schulgeschichte.1977 bekam Salmtal eine Sekundarschule - als zweiter Standort im Kreis. "Die Schülerzahlen sprachen damals dafür", sagt Riedel. Gleichzeitig war das aber auch eine Entscheidung gegen Dreis, das von der Größe her auch für eine Sekundarschule in Frage gekommen wäre. Es begann mit einer Hauptschule. 1987 der erste Wechsel: Aus der Hauptschule wurde die Regionale Schule - ein freiwilliger Zusammenschluss von Haupt- und Realschule. Josef Ambrosius, damals Direktor der heutigen IGS, hat diese Schulform mitbegründet.Noch ein Wechsel, diesmal im Jahr 2009. Die Schulstrukturreform widmete sich dem angekratzten Image der Hauptschulen im Land, die Realschule plus entstand. Für die Salmtaler im Prinzip eine Formalität, es änderte sich nur der Name. Und schon damals wurde der nächste und bislang letzte Wechsel der Schulform vorbereitet: Salmtal war auf dem Weg zur IGS. Heute ist sie eine von 55 in ganz Rheinland-Pfalz. Hinter dem Standort steht Riedel: "Es war absolut richtig, mit der IGS nicht nach Wittlich zu gehen."Da gebe es eh schon zwei Gymnasien und die Berufsschule. 1973 öffnete die erste IGS in Rheinland-Pfalz, seit 1992 gilt sie als Regelschule. In der IGS werden Kinder unabhängig von Herkunft, Begabung und Neigung gemeinsam unterrichtet. Kinder mit Haupt- und Realschul- oder Gymnasialempfehlung lernen bis zur neunten Klasse gemeinsam und werden in Kursen oder in Tutorenprogrammen individuell gefördert. Direktor Riedel ist von dem Konzept überzeugt: "Das ist jetzt die Schulart der Wahl."Zeitgleich mit dem Jubiläum steht der IGS aber nun wieder eine Entwicklung bevor. Vom kommenden Schuljahr an können die Schüler die Oberstufe besuchen. Unterricht wird nach dem System der Mainzer Studienstufe (MSS), das heißt mit Leistungs- und Grundkursen, die die Schüler in vorgegebenen Kombinationen wählen können. 2020 werden die ersten ihr Reifezeugnis in der Hand halten.Die Nachfrage war groß, zwischenzeitlich wollten 85 Schüler in die erste Klasse Elf in Salmtal starten. 51 wären nötig gewesen, um die Zulassung zu bekommen. Wie viele aber nach den Sommerferien wirklich kommen, kann derzeit noch niemand sagen. "Das wissen wir am ersten Schultag", sagt Riedel.Nicht wenige Eltern würden ihre Kinder parallel in zwei oder mehr Schulen anmelden und nach den Zusagen entscheiden, wo es schlussendlich hingeht. Riedel weiß dafür aber schon jetzt, dass die IGS mehr Lehrer braucht. 57 Pädagogen arbeiten derzeit an der Schule. Acht bis zehn weitere Kollegen, schätzt er, sind nötig, um die Oberstufe im ersten Jahr stemmen zu können. Gleichzeitig braucht die IGS neue Räume, die Bauarbeiten für einen weiteren Anbau beginnen im September. Bis der fertig ist, müsse man improvisieren. "Wir müssen ein paar Kurse in den bisherigen Aufenthaltsräumen neben der Mensa unterbringen", erklärt Riedel.Ob es für die IGS in den nächsten 40 Jahren genauso turbulent weiter gehen wird? "Ich wäre schon froh, ich könnte nur zehn Jahre in die Zukunft schauen." Klar ist für Riedel aber: "Die Schulform IGS hat ihre Leistungsfähigkeit schon bewiesen." Die Nachfrage wird weiter steigen, glaubt er. "Vor allem dann, wenn der erste Jahrgang das Abi geschafft hat." Mindestens bis dahin bleibt es spannend in Salmtal.Sternwanderung für Schüler und Ehemalige aus den umliegenden Orten auf die Schule zu (Plan im Internet unter ww.igs-salmtal.de)., Theateraufführung von Schülern des Wahlpflichtfachs Kunst und Kultur, "Alice im Wunderland", Einlass 19.05 Uhr.: Festakt zum Jubiläum und Verabschiedung der neunten und zehnten Klassen.