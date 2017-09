Die Wittlicher Wiesn ist eröffnet (Fotos)

Als Festwirt Winfried Bungert am Freitag die ersten beiden Fässer Bier - einmal Bitburger Pils und einmal Paulaner Festbier - zum Ausschank freigab, strömten die Besucher des Auftaktabends des 27. Wittlicher Oktoberfests zur Bühne, um sich ihr Freibier abzuholen.Zuvor hatten Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch und Landrat Gregor Eibes die beiden Fässer angestochen - wenn auch mit etwas Verzögerung, denn bei einem der beiden musste der Zapfhahn ausgetauscht werden, bevor das Bier floss. “Ich freue mich, dass die Familie Bungert wieder dieses Oktoberfest organisiert. Kompliment und Respekt”, sagte Rodenkirch.Landrat Eibes gratulierte Festwirt Winfried Bungert ebenfalls, lobte die Entwicklung des Fests von seinen Anfängen in dem Zelt auf dem Parkplatz des Warenhauses bis hin zu diesem “ganz tollen Festzelt, wie es in Rheinland-Pfalz glaube ich kein zweites gibt. Da kann die ganze Region stolz drauf sein.”Ausgeschenkt wird in Wittlich neben zahlreichen alkoholfreien Getränken, Longdrinks, Cocktails und Viez, Bitburger Pils und Paulaner Festbier auch Hefeweizen - zu moderateren Preisen als auf der Münchner Wiesn. Dort kostet das Maß Helles zwischen 10,60 und 10,95 Euro und Hefeweizen bis zu 15,60 Euro, während in Wittlich alles für neun Euro ausgegeben wird.Der Stimmung scheint das gut zu tun, denn im vergangenen Jahr feierten rund 60.000 Menschen im Festzelt im Industriegebiet. Ob die Showacts wie Jürgen Drews, Mia Julia oder Aischzeit an den kommenden Wochenende wieder so viele Menschen nach Wittlich locken werden, wird sich am 31. Oktober zeigen, wenn das 27. Wittlicher Oktoberfest mit der Abschlussparty und der Band Powerkryner zu Ende geht.