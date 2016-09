Dilldopp, Klicker, Lebertran: Kindheit in den 1950er Jahren in Wittlich - Neue Ausstellung im Alten Rathaus

Wittlich. Das Kulturamt der Stadt Wittlich entwickelte eine Ausstellungsidee und entwarf ein erstes Konzept zum Thema "Kindheit in Wittlich in den 1950er Jahren". Die Anregung dazu kam von Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Zu manchen Aspekten lag sehr viel Material vor, während zu anderen nur sehr wenig zu finden war. Die heutige Grundschulzeit und einige Kindergartenaspekte kristallisierten sich schnell als Schwerpunkte der Ausstellung heraus, die viel Material und ausreichende Informationen bieten.Es gab viele Kinder, die mit wenigen Spielsachen und fast ohne Fernsehen aufwuchsen. Kinder spielten miteinander auf der Straße in großer Freiheit und unter wenig Aufsicht. Ihre Lektüre war "lehrreich" und vermittelte Geschlechterrollen aus dem 19. Jahrhundert. Dieser Hintergrund verbot eine hochästhetische Spielzeugausstellung, denn kaum ein Wittlicher Mädchen wird damals eine edle Käthe-Kruse-Puppe sein Eigen genannt haben.Mit Hilfe von Zeitzeugen wurden schließlich die üblichen Spielsachen ermittelt und ausgeliehen. Neben Wittlichern stellte vor allem das Spielzeugmuseum Trier zahlreiche Leihgaben zur Verfügung.Außer Spielzeug und Gebrauchsgegenständen wie Schulheften, Nähzeug und Büchern werden gut 100 Fotos in der Ausstellung zu sehen sein, die vom Kreisarchiv Bernkastel-Wittlich und von Wittlichern zur Verfügung gestellt wurden. Einem Wittlicher Fotografen gelang es, die Schwarz-Weiß-Bilder auf Din-A-3 zu vergrößern.Die Ausstellung, die den Titel "Dilldopp, Klicker, Lebertran" trägt, wird auch eine Mitmachausstellung sein. Viele Kinder auf den Fotos sind noch zu identifizieren. Wer sich persönlich oder andere entdeckt, kann dies auf bereitgelegten Listen vermerken und bei dieser "Forschungsarbeit" behilflich sein. Auch einige Spiele und Bücher werden frei präsentiert werden. Neben der Schule und dem Spiel waren auch das religiöse Leben und natürlich die alljährlichen Höhepunkte wie Kirmes und Karneval von hohem Stellenwert. Wunderbare Aufnahmen zeigen verwegene Kinder bei sportlichen Aktionen, die heute den Kinderschutzbund alarmieren würden, damals aber "ganz" Wittlich amüsierten. redDie Vernissage ist am Samstag, 17. September, um 17 Uhr in der städtischen Galerie im Alten Rathaus. Weitere Informationen: Städtische Galerie im Alten Rathaus, Neustraße 2, 54516 Wittlich, Telefon 06571/171355 oder per E-Mail an info@kulturamt.wittlich.de. Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 11 bis 17 Uhr, sonntags 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro; bei Führungen fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.