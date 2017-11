Dobermann gerät bei Streit in Rage - Zwei Verletzte

(Liesenich) Beim Streit seines Besitzers mit einem anderen Mann ist ein Dobermann am Freitagabend in Liesenich (Kreis Cochem-Zell) offenbar so in Rage geraten, dass er kräftig zubiss - allerdings in die Wade seines Herrchens.