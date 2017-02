Der dreiste Diebstahl hat sich am Wochenende und in der Nacht zum 14. Februar bei einem Getränkehandel in der Gutenbergstraße in Wittlich ereignet. Dort wurden insgesamt über 1000 PET-Leergutflaschen geklaut. Die Flaschen wurden einzeln aus den Kisten entnommen und abtransportiert.



Das Leergut wurde auf dem umzäunten Außenbereich des Firmengeländes gelagert.



Falls größere Mengen Leergut irgendwo abgegeben wurden, oder sonstige Hinweise gegeben werden können, wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion Wittlich Telefon 06571/9260 gebeten.