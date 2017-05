Drogen, Alkohol und Waffen: Polizei kontrolliert Autofahrer

Die Polizeiinspektion Wittlich hat zwischen dem 21. und 28. April verstärkt Kontrollen zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten gemacht. Hierbei wurden sechs Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war unter Alkoholeinfluss unterwegs, so dass gegen ihn ebenfalls ein Verfahren eingeleitet wurde. Zudem wurden zwei Autofahrer erwischt, die keinen Führerschein hatten.



Bei Personenkontrollen stellten die Beamten außerdem Betäubungsmittel in geringer Menge sicher, so dass 14 Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden.



Bei fünf Kontrollierten wurden verbotene Gegenstände gefunden und sichergestellt, unter anderem sogenannte Einhandmesser sowie Anscheinswaffen. Anscheinswaffen sind Waffennachbildungen die echten Waffen täuschend ähnlich sehen. Das Führen solcher Gegenstände in der Öffentlichkeit verbietet das Waffengesetz. Auch hier wurden Verfahren eingeleitet.



Neben diesen Delikten wurde eine Vielzahl von Verkehrsverstößen geahndet. Die Polizeiinspektion Wittlich wurde von Beamten der Bereitschaftspolizei sowie der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Trier unterstützt.