Ein Jahr Mittagstisch in Greimerath: Schokopudding ist der Renner

„Lisbeth, willst du von Allem etwas?“, fragt Monika Bastgen, Besucherin und gleichzeitig Helferin des Mittagstischs in Greimerath, ihre Tischnachbarin Lisbeth Fries. Die ist mit 92 Jahren die älteste und bekommt von den anderen immer etwas vom Büfett mitgebracht. Und die zierliche Seniorin möchte von allem etwas, auch von der Ananas, mit der ein Teil des Hähnchenfleischs überbacken ist. Heute gibt es, von der Gemeinde spendiert, für alle ein Gläschen Sekt, denn das Angebot des Mittagstischs besteht seit einem Jahr.



Auch am voll besetzten Nachbartisch ist man sich einig: „Nur wegen des Essens kommen wir nicht. Es ist vor allem wegen der Unterhaltung“, sagt einer. Gerd Bastgen, Beigeordneter der Gemeinde, berichtet: „Wenn es den Mittagstisch nicht gäbe, dann würden sich viele hier nicht einmal im Monat sehen und miteinander sprechen.“

Gesprächsthemen gibt es immer: Wer krank ist, wie viele Leute in der Kirche waren oder wer alles das Dorffest besucht hat. Die Altersspanne der Besucher des Mittagstischs liegt zwischen 52 und 92 Jahre. Mit der Bestellung der Essen gibt es keine Probleme, denn alle sind angemeldet. Wer nicht kann, ruft an.



Entstanden ist die Idee, als im Nachbarort Plein der Mittagstisch startete. „Das fanden wir gut und haben uns mit dem Ortsbürgermeister in Verbindung gesetzt“, sagt Bastgen. Es folgte, wie in Plein, eine Fragebogenaktion, um den Bedarf zu ermitteln. Dabei haben 18 Greimerather ihr Interesse bekundet, einmal im Monat teilzunehmen, und es kommen im Durchschnitt 15 Menschen.



Das Essen wird von einem Caterer geliefert und kostet inklusive Getränk und Nachtisch 8,50 Euro. Was auf den Tisch kommt, entscheiden die Senioren selbst. „Schokopudding ist hier der Renner“, berichtet Hilde Willems-Jankowski, die ebenfalls mit anpackt, lachend. „Wenn es den gibt, werden keine Knuseln (auf Hochdeutsch Reste) gemacht, dann sind alle Teller und Schüsseln leergeputzt“, berichtet sie weiter.



Lisbeth Fries hat inzwischen ihren Hauptgang aufgegessen und bekommt eine Quarkspeise als Nachtisch an ihren Platz gebracht. Und jetzt kommt auch schon die Frage, die immer beim Nachtisch gestellt wird. „Was kriegen wir denn das nächste Mal?“ Eine der Damen meint: „Sauerkraut mit Kartoffelpüree und Pökelfleisch, das esse ich so gern, das hätte ich mal gerne wieder.“



Daraufhin fragen die Helferinnen, ob das für die anderen in Ordnung ist, und Gerd Bastgen meint: „Gut, dann ruf den Caterer an und bestelle das.“ Sonderwünsche gibt es beim Mittagstisch keine. „Wir essen alles und brauchen auch keine besondere Nahrung“, erklärt eine der Frauen.



Inzwischen ist auch der Nachtisch verputzt und Lisbeth Fries macht sich auf den Nachhauseweg. Am Tisch nebenan wird noch diskutiert, wer mit spazieren geht. Die drei Männer sind gleich dabei, die Frauen sind sich noch nicht schlüssig. Vielleicht treffen sie sich noch auf eine Tasse Kaffee.



Derweil räumen Monika Bastgen, Hilde Willems-Jankowski und eine weitere Dame die Bürgerhalle wieder auf. Bis zum nächsten Mal, dann wird vielleicht ein Ständchen gesungen, denn die Zweitälteste beim Mittagstisch, Sophie Herzog, feiert dann ihren 91. Geburtstag.

Gemeinschaft stärken



Die Idee ist so einfach wie gut: Eine Ortsgemeinde organsisiert mit der Hilfe von Freiwilligen einen Mittagstisch und bringt so die älteren Bewohner des Dorfes an einen Tisch. Man isst etwas zusammen, klönt, spricht über das Dorfleben. So lange Angebote wie diese im ländlichen Raum entstehen und bestehen, bleiben die Dörfer attraktiv als Lebensraum. Und davon profitieren nicht nur ältere Menschen.

