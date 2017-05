Einbruch in Warenhaus: Tabakwaren im Wert von rund 35.000 Euro gestohlen

Die Täter haben Tabakwaren im Wert von rund 35.000 Euro sowie einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Auf dem Dach des Warenhauses hätten sie gezielt die Fläche oberhalb des im Markt integrierten Kioskes aufgesucht und dort ein Loch in die Dacheindeckung geschnitten. Der Abtransport der Beute sei vermutlich auf dem gleichen Weg erfolgt. Als Tatzeit nennt die Polizei Samstag, 20. Mai, 22 Uhr, bis Montag, 22. Mai, 7.30 Uhr.



Die Polizei sucht Hinweise und fragt: Wer hat im vorgenannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?



Hinweise an die Kriminalpolizei Wittlich, Telefon 06571/9500-0, oder auch an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/926-0