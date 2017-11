Eine tierisch gute Salmtaler Gemeinschaft

Manchmal ist weniger mehr. Das zeigt sich beispielsweise bei den Tierfreunden Salmtal. Seit 1995 gibt es sie, heute haben sie rund 100 Mitglieder. Die meisten kommen aus einem Umkreis von 20 Kilometern, einige aber auch aus Trier, aus dem Saarland, Belgien, Luxemburg oder den Niederlanden.



Man könnte jetzt meinen, der Verein biete den Besuchern viele verschiedene Tiere, einen groß angelegten Abenteuerspielplatz und ein modernes Anwesen zur Besichtigung an. Aber dem ist nicht so. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis der Tierfreunde.



Der eingetragene Verein hat sein fünf Hektar großes Gelände an einem Feldweg zwischen Rivenich und Klüsserath. Die Anlage ist nicht groß an den umliegenden Straßen ausgeschildert, aber wenn man das große geschwungene Holzschild „Ziegenranch“ sieht, weiß man, dass man richtig ist.



In zwei großen offenen Ställen können Besucher die Hühner schon von weitem hören. 25 Ziegen, Enten und Fasane haben hier außerdem ihr Zuhause. Dazu kommen die beiden Esel Doreen und Piedro. Ein Brunnen, der frisches Wasser aus dem Hetzerather Berg führt, sorgt dafür, dass die Tiere versorgt sind. Klaus Briesch, erster Vorsitzender des Vereins, sagt: „Die artgerechte Haltung der Tiere ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben nur heimische Arten. Sie haben viel Platz und können zu jeder Zeit in ihren Stall.“



Einige Vereinsmitglieder kommen regelmäßig am späten Nachmittag zur Ziegenranch, um nach dem Rechten zu schauen und die Gemeinschaft zu genießen.



Angefangen hat alles vor 25 Jahren, als Klaus Briesch Rentner geworden ist. „Ich wollte etwas machen, und da habe ich angefangen, Ziegen zu halten, zeitweise waren es mehr als 100. Aber das war zu viel“, erklärt er. Dann haben Bekannte aus dem Dorf ihm geholfen; Touristen, die im Ort Urlaub gemacht haben, kamen regelmäßig vorbei und besuchten mit ihren Kindern die Tiere. „Und irgendwann ist die Idee entstanden, einen Verein zu gründen“, sagt Horst Briesch, der Bruder des Vorsitzenden. „Kinder fühlen sich hier sehr wohl. Hier sind sie nicht überfordert, weil es ihnen zu viel ist, und sie können die Tiere in ihrer gewohnten Umgebung erleben. Wir gehen auch mit ihnen auf die Wiese und sie können die Tiere streicheln und füttern“, erklärt Vereinsmitglied Martin Traut. „Wenn kleine Ziegen da sind, haben die Kinder natürlich den meisten Spaß“, berichtet er weiter.



Die Freude hat jedoch ein Ende, wenn einer der Esel abhaut. „Piedro ist dann gar nicht so einfach einzufangen, er ist auch schon mal bis nach Rivenich gelaufen“, sagt Klaus Briesch.



Bis vor einigen Jahren hatten die Tierfreunde Salmtal auch Puten und Gänse, doch das war zu pflegeintensiv. „Die Puten dürfen, wenn sie klein sind, nicht raus, denn sie sollen nicht nass werden. Sie erkälten sich schnell und sterben“, erklärt Horst Brisch.



Damit der Verein lebendig bleibt, wird traditionell am 1. Mai gemeinsam gegrillt. Den Erlös des Festes spenden die Vereinsmitglieder. Außerdem gehen die Vereinsmitglieder gemeinsam Wandern. Am Raderlebnistag Salm ist der Verein ebenfalls dabei, um das Rahmenprogramm zu bereichern. Das soll in den nächsten Jahren auch so bleiben.

„Wir versorgen die Tiere gut, fühlen uns wohl, haben eine gute Gemeinschaft. Dazu haben die Kinder hier Spaß. Das wollen wir so beibehalten“, erklärt Klaus Briesch. Für Kinder Im Märchen und in der Natur: Das sind Ziegen



Im Märchen der Gebrüder Grimm haben die Ziegen bei „Der Wolf und die sieben Geislein“ eine wichtige Rolle. Auch für den Menschen sind sie wichtig. Sie sind die häufigsten Haustiere der Welt. Das liegt daran, dass sie sehr genügsam sind, sie fressen auch sehr hartes und trockenes Futter und geben Milch, Fleisch und Leder. Außerdem sind sie sehr gute Bergsteiger. Das weibliche Tier heißt Ziege, das Männchen Bock und das Jungtier Zicklein oder Geißlein.