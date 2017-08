Endlich wieder Kirmes in Wittlich! (Video)

Extra: DAS PROGRAMM AM WOCHENENDE

Obwohl die Säubrennerkirmes im vollem Gange ist, fehlt noch das Wichtigste: die Säue. Die Besucher zelebrieren erst am Samstag um 15 Uhr den ersten Anschnitt des Saubratens. Es gilt, die Zahl der verspeisten Säue aus dem vergangenen Jahr (119) zu knacken.Alle Tiere stammen aus dem Gebiet rund um die Mosel. Beim Braten hat Röstmeister Andreas Mittler das letzte Wort: "Zu meinen Aufgaben gehört das Prüfen der Qualität und das Herstellen des Gewürzsudes." Er ist der einzige, der das Rezept der berühmten Bratensoße kennt. Unterstützt wird er am Säubrennerstand von einem rund 20-köpfigen Team an Verkäufern sowie drei Metzgern. Aber was wäre ein Saubraten ohne Brötchen? Die Verantwortlichen rechnen damit, 20 000 Stück zu verkaufen.Neben dem Säubrennerstand gibt es 25 Imbiss- und Getränkestände in der Innenstadt. Zum Sicherheitskonzept gehört unter anderem, dass rote Container wichtige Einfahrtsstraßen für große Fahrzeuge blockieren. "Die Barrieren dienen dazu, Schlimmes zu verhindern", sagt Rainer Wener, der als Leiter des Fachbereichs für Wirtschaftsförderung bei der Stadt die Kirmes organisiert.Obwohl der Rummelplatz mit 100 Schaustellern fest zur Kirmes gehört, ist dort von dem Markenzeichen der Kirmes, dem Schweine-Motiv, kaum etwas zu sehen. "Hier stehen die Säubrenner nicht auf Schweine", sagt Karin Raskop-Schmitt, Inhaberin von "Schmitts Jagdhütte". An ihrem Schießstand sei die Nachfrage nach Artikeln wie Einhörnern oder Minions aus Stoff viel größer als nach Schweineplüschtieren. Aufgrund ihrer 44-jährigen Erfahrung auf der Säubrennerkirmes hat sie sechsmal so viele Einhörner wie Schweine als Preise vorrätig.Auf dem Handwerkermarkt auf dem Platz an der Lieser herrscht hingegen mehr Interesse an Schweine-Motiven. Holzbrandmaler Karl Utzat - mit der längsten Anreise aus dem zirka 350 Kilometer entfernten Ladbergen nahe Münster - verziert etwa zahlreiche Holzbrettchen mit Schweinen. "Die Zahl der Hobby-Handwerker ist im Vergleich zu den hauptberuflichen Handwerkern gesunken", verrät Martina Schmitt, Organisatorin des Handwerkermarkts. Vergangenes Jahr sei das Verhältnis noch ausgeglichen gewesen, doch dieses Jahr machten die Hobby-Handwerker nur noch ein Viertel der Anbieter aus.Am Freitagabend ging’s dann auf dem Rummel rund, auch ohne Plüsch-Schweine - und ohne Regen: Vor der traditionellen Freifahrt auf dem Riesenrad hatte Bürgermeister Joachim Rodenkirch die Gäste begrüßt, Musik kam vom MV Bombogen. Als weiterer Programmpunkt war die Aufführung des Festschauspiels vorgesehenAm Samstag und Sonntag ist der Rummelplatz in der Oberstadt jeweils von 12 bis 2 Uhr geöffnet. Der Handwerkermarkt öffnet an beiden Tagen um 11 Uhr. Am Samstag startet der Festumzug mit dem Einholen der ersten Säue um 14.30 Uhr. Er zieht durch die Kurfürstenstraße, Schloßstraße, Schloßberg, Karrstraße und Trierer Straße zum Marktplatz, wo das Kirmesprotokoll des vergangenen Jahres verlesen wird und Stadtpatron Rochus einen Blumenstrauß bekommt. Dann gibt es den ersten Saubraten, und auf den Bühnen beginnt das Musikprogramm. Zu den Höhepunkten am Sonntag (ab 12 Uhr gibt es Saubraten) gehören die Weinprobe im Riesenrad (ab 11 Uhr), das Musikprogramm auf den Bühnen am Marktplatz und am Pariser Platz und die beiden Lasershows um 21.30 und um 22.30 Uhr.