Erst schwitzen, dann shoppen: Größter Jedermann-Biathlon erstmals in Wittlich

Flackernde Fackeln zeigen in einer norwegischen Höhle die 5000 Jahre alten Wandmalereien: Einer unserer europäischen Vorfahren geht in der schneebedeckten Landschaft mit Skiern auf Beutezug, Pfeil und Bogen griffbereit. Mittlerweile kaufen wir einen Mantel lieber im Geschäft, und die Kombination aus Skifahren und Schießen ist die olympische Disziplin Biathlon, in Deutschland eine der beliebtesten Wintersportarten überhaupt.



Der Verein Stadtmarketing-Wittlich belebt die Verbindung des uralten Jagdzugs – heute Shopping – mit dem Sporterlebnis wieder und veranstaltet erstmals zum verkaufsoffenen Sonntag am 27. November einen „Jedermann-Biathlon“ auf dem Wittlicher Marktplatz. Das Event ist eine Etappe auf der großen „Biathlon auf Schalke“-Tour, die 2015 mit 1386 Wettkämpfern und mehr als 12.000 Teilnehmern zum weltgrößten Volksbiathlon wurde. Auch in diesem Jahr lässt die Tour durch mehr als 30 Städte Deutschlands, Hollands und Belgiens die Freunde dieser Sportart für einen Tag zu Biathleten werden.



So funktioniert der Biathlon: An vier Stehendschieß-Plätzen betreut ein Tourenteam alle Neugierigen beim Ausprobieren des Schießens mit original Biathlongewehren, die mit gefahrloser Laserschießtechnik ausgestattet sind. „Wer den besonderen Moment des Biathlons, unmittelbar nach körperlicher Anstrengung abzudrücken, erleben möchte, meldet sich zum parallel laufenden CardioBiathlon-Duell an“, empfiehlt Karsten Mathar vom Stadtmarketing Wittlich. Auf in Skandinavien entwickelten Tho?raxtrainern – ein Fitnessgerät, auf dem man sich bewegt wie beim Skilanglauf in der Natur – absolvieren die Teilnehmer 400 imaginäre Meter. Daraufhin geht‘s zum Stehendschießen mit fünf Schüssen.



Warum das Biathlon Erlebnis mit Fitnessgeräten lediglich simuliert wird, erklärt sich Mathar pragmatisch: „Das ist eine Vorgabe der Agentur. Ich schätze mal, der logistische und finanzielle Aufwand – dann für 30 Städte – ist mit Chip- oder Zeitmessung, Routenplanung und Ähnlichem sicherlich zu groß.“ Am Wettbewerb kann, wie der Name sagt, jeder teilnehmen. Vorkenntnisse im Biathlon sind nicht erforderlich. Die Anmeldung erfolgt direkt am 27. November am Stand der „Biathlon auf Schalke“-Tour auf dem Marktplatz, die Teilnahme ist kostenfrei. Ausgaben für dieses Event werden laut Mathar vom laufenden Budget des Vereins Stadtmarketing Wittlich getragen und liegen im „mittleren vierstelligen Bereich“.



„Wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir dieses Event erstmals nach Wittlich lotsen konnten“, freut sich Mathar und ergänzt: „Neben dem Jedermann Wettbewerb werden wir versuchen, eine ‚Wittlicher Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft’ auszurichten und benötigen dazu Unterstützung der einzelnen Wittlicher Vereine oder Gruppen, die bereit sind, mitzumachen“.