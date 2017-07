Es ist Sommer: Wild und entspannt im Wittlicher Stadtpark

„Diese eine Liebe wird zu Ende gehen: Wann werd’ ich dich wiedersehen?“ Dieser Westerland-Song der Ärzte hallt schon am Samstagnachmittag, live gespielt von einer der fünf Bands, durch den Stadtpark. Daneben stehen die verschiedenen Foodtrucks, an denen es vom Crepes, über Burger bis zur Pasta eine große Essensauswahl gibt.



Unter den Bäumen an der anderen Seite des Parks ist ein Flohmarkt mit mehr 50 Ständen aufgebaut. Kleidung, Bücher, Schmuck, Spiele, DVDs und Bilder kann man dort kaufen. Am Vormittag ist der Betrieb noch schleppend, aber am Nachmittag sind einige potentielle Kunden unterwegs. Die ersten Geschäfte werden gemacht. Während Carla Senfleben und Caterina Albertz an ihrem Stand zufrieden sind, würde es Marcel Schmitz begrüßen, gäbe es keine Standgebühren, so wie es in anderen Städten, beispielsweise in Cochem gemacht wird.



Anna Molitor, vom Jugendparlament meint: „Es ist hier eine entspannte Atmosphäre. Jeder kann machen was er will, entweder sich hier ein wenig umsehen, was trinken und essen oder die Livemusik im Park genießen.“



Nach Entspannen sieht es derweil in der Nähe der Essenstrucks und der Getränkestände aus. Da unterhält man sich an Bierbänken oder genießt in Liegestühlen die Sonne und die Musik. Andere relaxen auf Decken und auf den aus Paletten zusammengezimmerten Loungemöbeln. Es wird viel gelacht. Um die Uhrzeit ist es am Getränkestand des Jugendparlaments noch überschaubar. Justus Becker: „Momentan ist Cola das meistverkaufte Getränk, und der Dienst macht Spaß. Wann hat man schon mal Livemusik bei der Arbeit?“



Am Abend füllt sich dann der Park, und die Dienste hinter den Ständen werden anstrengender. Vor den Ständen und Trucks bilden sich Schlangen, der Cocktailstand brummt, der Platz vor der Bühne ist gefüllt und die Jugendlichen tanzen zu Livemusik und später zu aufgelegten Songs.



Anna Molitor: „Es waren viel mehr Leute da als erwartet, mehrere Hundert, und ich habe schon positive Rückmeldungen bekommen.“ Und weiter: „Wichtig ist uns vom Jugendparlament, die ungezwungene Stimmung und dass die Mischung aus Musik, Essen und Flohmarkt als Grundidee fürs nächste Jahr bleibt. Nach der Veranstaltung schauen wir dann noch genauer, was wir verbessern können.“



Karsten Mathar vom Stadtmarketing Wittlich fand den Verlauf ebenfalls positiv. Er sagt: „Es war eine sehr gute erste Veranstaltung. Über den Jugendflohmarkt müssen wir nochmal nachdenken, ob wir den nicht später anfangen lassen.“



Die Idee zu Wild auf Sommer kommt aus dem Jugendparlament, dessen Mitglieder engagieren sich dafür, dass in Wittlich mehr für Jugendliche angeboten wird. Dabei haben sie auf zwei Kooperationspartner gesetzt, zum einen auf Stadtmarketing, das seinen Kinderflohmarkt auf den Sonntag in den Stadtpark verlegt hat, und auf die Firma Bungert, die mit eigenen Foodtrucks vor Ort war und für die Modenschau verantwortlich ist.



Die Zusammenarbeit hat funktioniert, wie Karsten Mathar, bestätigt. „Das läuft sehr gut. Die Jugendlichen haben sich um die Musik, die Getränke und die gemütliche Atmosphäre gekümmert. Ich habe heute Morgen die Stände eingewiesen und bin für den Strom zuständig. Auch bei der Werbung war das Stadtmarketing mit dabei.“ Verschiedene Sponsoren haben zudem mitgeholfen, das Event finanziell auf die Beine zu stellen.



Auch mit dem Kinderflohmarkt am Sonntag war er sehr zufrieden. 130 Stände waren im Vorfeld angemeldet worden, 150 waren es letztendlich. Der Tag fing für Karsten Mathar stressiger als erwartet an: Denn viele Standbetreiber kamen ohne Anmeldung und teilweise mit Anhängern voller Flohmarktartikel. Es kam am Morgen zu großem Gedränge bei der Ein- und Ausfahrt der Teilnehmer.