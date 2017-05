Fahrzeug auf der Autobahn bei Luxemburg gerammt: Filmreife Szene aus Eifersucht landet vor Gericht

Die Liste der Anklagepunkte von Staatsanwalt Eric Samel hat es in sich: Im Sommer 2016 soll der Mann, der zuletzt in Manderscheid lebte, seine Ehefrau mit Fäusten traktiert haben, wobei auch seine zwei Töchter (elf und neun Jahre) etwas abbekommen hätten.



Nach der Trennung habe er die Frau mehrfach in ihrer Wohnung aufgesucht. Einmal soll er sie dort mit einem großen Küchenmesser bedroht und mit der Faust geschlagen haben. Im Herbst 2016 soll er die Frau noch dreimal aufgesucht und mit dem Messer bedroht haben.



Zum großen Showdown sei es dann im Oktober 2016 auf der Autobahn bei Luxemburg gekommen. Der Sachverhalt laut Anklageschrift: Der neue Lebensgefährte der Frau fuhr mit ihr und den beiden Töchtern in Richtung Luxemburg-Stadt. Der Angeklagte sei ihnen mit seinem PKW gefolgt und habe sie per Handy aufgefordert, am nächsten Parkplatz anzuhalten. Als sie sich weigerten, sei ihr Auto mehrfach vom Wagen des Angeklagten seitlich gerammt worden. Das Tempo habe dabei mindestens 80 bis 90 Kilometer pro Stunde betragen. Nur mit Mühe sei es dem Mann gelungen, das Auto in der Spur zu halten. Schließlich soll der Wagen des Angeklagten ins Schleudern geraten sein und sich überschlagen haben. Obwohl leicht verletzt, habe er dann noch den Rivalen mit Faustschlägen traktiert.



Am 16. Oktober wurde Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen – er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.



Zu dem Luxemburg-Vorfall will sich der Mann nicht äußern. Die anderen Vorwürfe bestreitet er – dies seien alles Lügen, die die Frau verbreite. „Und was ist mit der Todesdrohung gegen sie im Beisein eines Polizeibeamten?“, wird er gefragt. Das sei ein Missverständnis, da er nicht gut Deutsch spreche, antwortet er über seine Dolmetscherin. Und das mit dem Messer sei auch falsch – tatsächlich habe er gedroht, sich selbst die Venen aufzuschneiden.



Die Ursache für die tragische Entwicklung liegt in der Vorgeschichte des serbischen Paares. 2005 haben sie in der Heimat geheiratet. 2015, mit der „großen Welle“, verschlug es auch das Paar mit den beiden Mädchen nach Deutschland und dort zunächst in die Aufnahmeeinrichtung Trier-Euren. „Wir hofften, hier eine bessere Arbeit zu finden“, antwortet der Mann auf die Frage nach dem Warum. Doch dann habe die Frau mit einem deutschen Mann für drei Jahre eine Ehe eingehen wollen, um so ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland zu erlangen.



Seitdem lebt das noch verheiratete Paar getrennt. Doch für den bisher unbescholtenen Mann, scheint das alles zu viel gewesen zu sein. „Ich liebe meine Töchter über alles, sie sind der Grund für mein Leben“, sagt er.



Die Verhandlung wird am Freitag, 26. Mai, um 9 Uhr fortgesetzt.