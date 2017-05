Familiendrama: Zwei Menschen sterben nach Schusswechsel in Wittlich

Die genauen Umstände, unter denen ein Ehepaar am Donnerstagmorgen in seinem Haus in der Wittlicher Innenstadt ums Leben kam, sind auch am Freitagnachmittag noch nicht geklärt. Gegen 6.20 Uhr war die Polizei von Nachbarn alarmiert worden, nachdem in dem Haus mitten in Wittlich Schüsse gefallen waren.



Die Bewohner, eine 83-Jahre alte Frau und ihr 86-jähriger Mann, wurden mit Schussverletzungen gefunden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, wo beide später starben. Das bestätigt Polizeisprecher Karl-Peter Jochem auf TV-Nachfrage.



Die Umstände des tragischen Vorfalls, etwa wer auf wen geschossen habe, seien noch ungeklärt. Die Schusswaffe wurde in der Wohnung gefunden. Karl-Peter Jochem: „Das ist eine tragische Geschichte. Aber wir gehen davon aus, dass kein Dritter beteiligt war.“



Das Haus ist versiegelt. Die Ermittlungen laufen.