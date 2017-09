Globetrotter aus aller Welt treffen sich in Enkirch (Fotos)

Auf dem großen Campingplatz der Gemeinde Enkirch, der einer der am meisten frequentierten seiner Art an der Mosel ist, treffen sich wieder Gleichgesinnte aus aller Welt mit teils abenteuerlichen Fahrzeugen, mit denen die Individual-Reisenden in die entlegensten Winkel unseres Globus vordringen.Willys Fernreisemobiltreffen ist das bedeutendste seiner Art in ganz Europa. Die Teilnehmer nennen es seit 1979 liebevoll »Willys Treffen«, als Willy Janssen († 2009) zum ersten Treffen dieser Art in seinen Garten einlud. Heute gilt es als ein Kult-Treffen in der Globetrotter-Szene.Mehr Stimmen und Hintergründe in der gedruckten Ausgabe des Trierischen Volksfreunds.