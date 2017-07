Großzügige Spende: Eine öffentliche Bücherei für Gipperath

Einst diente der Raum als Turnsaal für die Schulkinder, später trafen sich dort Jugendgruppen, machten Musik, diskutierten und übernachteten hier. Im Gemeindehaus von Gipperath, in dem bis zur Schulreform Anfang der 1970er Jahre die Volksschule untergebracht war, gibt es jetzt unterm Dach eine kleine öffentliche Bücherei. Zu verdanken hat die Gemeinde den Lesesaal mit den 1000 Bänden Heidi Huster.



Sie hat die Bücher gespendet und will auch samstags etwa eine Stunde vor Ort sein, wenn jemand ein Buch zum Preis von zehn Cent ausleihen will.

„Ich habe so viele Bücher, ich weiß gar nicht mehr wohin damit. Und es ist auch schön, wenn ich andere zum Lesen animieren kann“, sagt die 69-Jährige. Seit zwei Jahren wohnt sie mit ihrem Mann Gerd Land fest in dem kleinen Eifeldorf. Das Ehepaar hat sich am Ortseingang ein kleines Jagdhaus gekauft. Vorher hatten sie es gemietet und kamen fast zwei Jahrzehnte jedes Wochenende aus der hektischen Großstadt Düsseldorf in die beschauliche Eifel, um auszuspannen und zur Ruhe zu kommen.



Vom Wohnzimmer blicken sie in die offene Landschaft – auf Wiesen und Felder. Gerd Land sagt: „Wenn man viele Jahre nur Beton gewohnt war, dann freut man sich über jeden grünen Grashalm.“ Gerd Land ist Rentner, er arbeitete früher als Systemoperator bei einem großen Unternehmen. Heidi Huster betreibt immer noch eine Agentur für Werbeartikel.



Ortsbürgermeister Hans Leo Schäfer zögerte nicht lange, als Heidi Huster der Gemeinde die Bücher anbot. Der Raum im Obergeschoss des Gemeindehauses bot sich an. Die Bücherregale hat sie selbst besorgt, jetzt sind sie gefüllt mit rund 1000 Bänden.

Inhaltlich sind sie unterteilt in Romane, Krimis, Biografien, Geschichte, Reisebeschreibungen, Kochbücher, Ratgeber und andere Sachbücher.



Viele ehemalige Bestseller sind dabei – unter anderem die Harry-Potter-Bücher, Romane von James Michener, Noah Gordon (Der Medicus), John Le Carré (Dame, König As, Spion) oder Frank Schätzing (Der Schwarm).

Krimi-Liebhaber können auf die komplette Reihe der Eifelkrimis von Jacques Berndorf zugreifen.

Heidi Huster hat in ihrem Haus, in dem sie sich eine gemütliche Leseecke eingerichtet hat, immer noch rund 500 Bücher in den Regalen stehen. Besonders gerne liest sie Romane, die in fernen Ländern wie Australien, Kanada oder China spielen. Bücher, die dem Leser auf unterhaltsame Weise die Menschen und Kultur dieser Länder näher bringen.



Ortschef Schäfer hat auch schon sein eigenes Bücherregal etwas gelichtet und den ein oder anderen Band zur Verfügung gestellt. „Buchspenden sind natürlich jederzeit willkommen“, sagt Heidi Huster.

An diesem Samstag, 15. Juli, öffnet die Bücherei in Gipperath ihre Pforten. Zur Einweihung von 15 bis 17 Uhr sind alle Bürger zu einem Glas Sekt eingeladen.