Himmerod: Mönche ziehen aus - Konvent in der Eifel wird aufgelöst

Diese keinesfalls überraschende Entscheidung gab am Samstag ein Sprecher der Kongregation bekannt. Grund für die Auflösung des Konvents ist der seit Jahren andauernde personelle Aderlass. Derzeit leben nur noch fünf Padres und Brüder fest in dem riesigen Komplex. Vor 40 Jahren waren es noch etwa 30 Mönche.Schon vor sechs Jahren – nach einer Insolvenz der Wirtschaftsbetriebe des Klosters – stand Himmerod auf der Kippe, wurde aber auch dank vieler ehrenamtlicher Helfer und Unterstützer noch einmal gerettet. Inzwischen schreiben das Kloster-Restaurant und der Buchladen nach Angaben der Betreiber sogar wieder schwarze Zahlen. Doch personell ging es im geografisch im Dreieck zwischen Bitburg, Daun und Wittlich gelegenen Himmerod weiter bergab. Die verbliebenen Mönche sind untereinander noch heillos zerstritten, berichten unabhängig voneinander mehrere Kenner des Eifeler Klosters.Wie es dort nun weitergehen wird, ist offen. Nach Auflösung des Konvents gehen die Immobilien und Grundstücke an das Bistum. Dort dürfte sich die Begeisterung allerdings in Grenzen halten. Hauptgrund: Der Investitionsstau geht in die Millionen. Im Juli hatte zudem ein Brand in der Abteikirche einen hohen Schaden verursacht. Kirche und Orgel werden derzeit renoviert.Die Zisterzienser gehören zu den strengsten Orden der katholischen Kirche. Gebet, Schweigen, Einsamkeit und Arbeit stehen im Vordergrund. Ursprungskloster ist das französische Kloster Cîteaux. Im Jahre 1112 trat Bernhard von Clairvaux ein und sorgte später für eine weltweite Verbreitung des Zisterzienserordens. Bernhard gründete insgesamt 68 Klöster, darunter auch die Abtei Himmerod. Heute gibt es weltweit 159 Zisterzienser-Klöster mit rund 2300 Mönchen und Nonnen.