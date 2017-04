Hoher Besuch auf historischer Fahrt - Päpstlicher Nuntius kommt zur Wallfahrt nach Klausen

10?000 Menschen pilgern pro Jahr nach Klausen, dem größten Wallfahrtsort im Bistum Trier. Ende des Monats wird das Wallfahrtsjahr traditionell eröffnet. In diesem Jahr ist es ein besonderes, denn es gibt viel Grund zum Feiern.

Zum einen wurde vor 575 Jahren die erste Kapelle für das Klausener Gnadenbild gebaut, und vor 100 Jahren kamen die Dominikaner nach Klausen.



Zur Feier dieser beiden Jahrestage eröffnet kein geringerer als der papstliche Nuntius Erzbischof Nikola Eterovic aus Berlin (siehe Info) die Klausener Wallfahrt am Sonntag, 30. April. Um 20 Uhr beginnt das festliche Pontifikalamt mit anschließender Lichterprozession. Anschließend ist der traditionelle Empfang im Pfarrheim.

Der Besuch des apostolischen Vertreters des Heiligen Stuhls in Deutschland ist für die Organisatoren eine besondere Ehre. Zum bisher letzten Mal Anfang der 1960er Jahre, vor 56 Jaren, kam ein Nuntius zu einem Kurzbesuch nach Klausen.



Nicht nur deshalb hat sich Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul für dieses Mal etwas Besonderes überlegt: „Wir möchten nach guter alter Tradition den Nuntius mit einer Pferdekutsche an der Ortsgrenze abholen.“ Die Fahrt wird vom Klausener Forsthaus über die Wittlicher Straße, die Eberhardstraße und dann durch den Torbogen bis vor die Kirche gehen. Emil Prinz aus Sehlem wird seine Pferdekutsche für die historische Fahrt bereitstellen und herausputzen.

Für den Empfang lädt Wallfahrtsrektor Seul alle Klausener und Interessierten aus dem Umland ein, den päpstlichen Nuntius an der Wegesstrecke zu empfangen. Da Nuntius Nikola Eterovic erst am Tag selbst gegen 13.30 Uhr auf dem Kölner Flughafen landen soll, wird die Fahrt mit der Kutsche vermutlich zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr durch den Ort führen.



Bereits einen Tag vorher startet das Programm zur Wallfahrtseröffnung mit der ersten Klausener Pferdesegnung auf dem Gelände des Klosterguts Klausen. Ab 10 Uhr werden die ersten Reiter erwartet. Die Pferde werden um 16 Uhr von Pater Albert Seul gesegnet.



Der Bau der Kapelle und der Einzug der Dominikaner in Klausen sind nicht die einzigen Jubiläen, die es in diesem Jahr im Schatten der Klausener Kirche zu feiern gibt: Auch die Rieger-Orgel der Kirche feiert einen kleinen Geburtstag, sie wird zehn Jahre alt. Sie ist, wie Pater Seul einmal sagte, das „modernste Ausstellungsstück der Kirche“. Gewürdigt werden soll das kleine Jubiläum mit einem Konzert und einem extra dafür gegründeten Projektchor (siehe Extra).



Für die Pferdesegnung werden für die Tiere Paddocks und eine Wiese bereitgestellt. Wer über Nacht bleiben möchte, muss sich bei Udo Grewer, Telefon 0160/ 3173005, anmelden. Das Programm beginnt ab 12 Uhr. Unter anderem wird es Ponyreiten und Hufeisen-Werfen geben.

EXTRA: DER APOSTOLISCHE NUNTIUS NIKOLA ETEROVIC Ein apostolischer Nuntius ist ein päpstlicher Gesandter. Er vertritt den Papst als Kirchenoberhaupt gegenüber den Ortskirchen des entsprechenden Landes.Der Sitz eines Nuntius wird apostolische Nuntiatur genannt. Apostolische Nuntius sind diplomatische Vertreter des Papstes und des apostolischen (Heiligen) Stuhls bei den jeweiligen Regierungen eines Landes. Der apostolische Nuntius kann diese Funktion in besonderer Mission oder als residierender Nuntius wahrnehmen. Damit ist er zugleich geistliche Behörde in den Beziehungen zwischen römischer Kurie und den Ortskirchen. Zur Person: Nikola Eterovic Nikola Eterovic trat in das Priesterseminar von Split ein, studierte Philosophie und Theologie und promovierte an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Die Priesterweihe empfing er am 26. Juni 1977 durch Bischof Celestin Bezmalinovic in der Kathedrale von Hvar. In der Päpstlichen Diplomatenakademie in Rom erwarb er einen Abschluss im Fach Missiologie sowie in Kanonischem Recht. Am 25. März 1980 trat Eterovic in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein und war an der Elfenbeinküste, in Spanien und Nicaragua sowie in der Sektion des Vatikanischen Staatssekretariates tätig. Papst Johannes Paul II. verlieh ihm am 22. Februar 1984 den Ehrentitel Kaplan Seiner Heiligkeit (Monsignore). Am 25. März 1993 wurde Nikola Eterovic zum Nuntiaturrat der Sektion für die Beziehungen mit den Staaten berufen. Am 22. Januar 1996 wurde ihm der Titel Ehrenprälat Seiner Heiligkeit durch Papst Johannes Paul II. verliehen. Derselbe ernannte ihn zum Titular-Erzbischof von Siscia und bestellte ihn zum apostolischen Nuntius in der Ukraine. Die Bischofsweihe spendete ihm Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano am 10. Juli 1999 im Petersdom; Am 21. September 2013 ernannte ihn Papst Franziskus zum Apostolischen Nuntius in Deutschland mit Sitz in Berlin. Weitere Termine 27. April (19.30 Uhr): Ex-Fernsehpfarrer Monsignore Stephan Wahl, Vortrag in Kooperation mit dem Freundeskreis der Augustiner Chorherren Klosterbibliothek Klausen

7. Mai: 21. Motorradwallfahrt mit Musik 24. Mai (19.30 Uhr): ARD Nahost-Experte Jörg Armbruster, Vortrag und Gespräch zum Thema „Brennpunkt Nahost“

15. August (10 und 19.30 Uhr): Pfarrer Rainer Maria Schießler (München) feiert am Morgen das Hochamt Fest Mariä Himmelfahrt, am Abend gastiert er mit einer Autorenlesung und Gespräch zum Thema „Himmel – Herrgott – Sakrament: Auftreten statt austreten.“ in der Kirche

14. September (19.30 Uhr) Erzbischof em. Robert Zollitsch, Vortrag und Gespräch zum Thema „Kirche im Aufbruch – mit Papst Franziskus auf dem Weg in die Zukunft“

15. September (19 Uhr) Erzbischof em. Robert Zollitsch hält das Pontifikalamt zum Fest Mariä Schmerzen

19. September (20 Uhr): Die Prinzen, Kirchenkonzert-Tour 2017 (ausverkauft)

1. Oktober: Vierte Traktorwallfahrt mit Andacht und Segnung, am Nachmittag auch Segnung der Kindertraktoren

13. Oktober (19 Uhr): Peter Orloff und die Schwarzmeerkosaken

17. Oktober (19.30 Uhr): Familienberater und Erfolgsautor Jan-Uwe Rogge, Vortrag zum Thema „Pubertät. Loslassen und Halt geben“

17. November (19.30 Uhr/ Klostergut Klausen): Biblische Weinprobe mit dem Theologen und Weinerlebnisbegleiter Kalle Grundmann und den Weinen der Weingüter „Sanders & Sanders” (Klausen) und von Othegraven (Kanzem)

26. November (17 Uhr): Konzert „Zehn Jahre Rieger-Orgel Klausen“ mit dem Projektchor unter Leitung von Rainer Arend (geplant sind die Aufführungen des großen Te Deum von Haydn und der Spatzenmesse von Mozart)

10. Dezember (17 Uhr): Adventskonzert „Macht hoch die Tür“ mit den Trierer Domsingknaben unter der Leitung von Thomas Kiefer und Orgelbegleitung von Domorganist Josef Still

(Wenn nicht anders angegeben, sind die Veranstaltungen in der Wallfahrtskirche) will/red

Tickets gibt es im Internet unter www.ticket.volksfreund.de, unter Telefon 0651/7199-996 und im TV-Service-Center in Trier, Neustraße 91.Weitere Infos zu den Veranstaltungen unter: www.wallfahrtskirche-klausen.de oder www.facebook.com/WallfahrtskircheKlausen