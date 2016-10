Ideen für das Wittlicher Stadtbild: Artikel eins des Grundgesetzes soll Fassade zieren

Artikel Eins des Grundgesetzes. „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Worte, hinter denen jedes Wittlicher Stadtratsmitglied steht und die die ehrenamtlichen Lokalpolitiker jedem vergegenwärtigen wollen, der an der ehemaligen Synagoge vorbei in Richtung Innenstadt unterwegs ist.

Sie sollen groß an der Seite der Gaststätte Äschatskaul zu lesen sein. Eingeschnitten in eine rostbraune Fläche aus Cortenstahl, der einen Teil dieser Wand wie ein zurückversetzter Giebel bedecken soll.

„Abkehr, Mahnung, Erinnerung an die Gräueltaten im Nationalsozialismus“, dafür stünde der Artikel Eins des Grundgesetzes, „Und er hat heute größte Aktualität, in der es Kräfte gibt, die Individuen nur noch als Teil einer großen Masse sehen und herabqualifizieren“, sagte Jan Salfer, CDU, im Stadtrat zu diesen Worten, die Teil einer Gestaltungsidee des Architektenbüros Russell-Koglin sind. Für die SPD schließt sich Ralf Dörrenbecher an: „Der Satz in seiner Schlichtheit passt genau an dieser Stelle als Mahnmal und Auftrag für die Zukunft.“ Auch Michael Scheid, FWG, sagt: „Der Sinnspruch ist richtig und angebracht. Mir ist generell eine einfache Lösung wichtig.“ Denn, so alle Redner, man wolle der Synagoge „nicht die Schau“ stehlen.



Begrünung ist sehr teuer



Sonja Russell von Russell-Koglin Architekten hat zuvor gezeigt, was man theoretisch alles mit der alten Giebelwand und der Beton-Stützkonstruktion gestalterisch machen könnte und was welche Folgen auch kostenmäßig hätte. So sei eine begrünte Fassade in der Anschaffung „sehr, sehr teuer. Und man müsste sie maschinell bewässern, denn wir haben keinen Wasseranschluss dort, weshalb der Unterhalb aufwendig wird“. Letzteres entfalle bei einer Verkleidung, wobei sich der Cortenstahl als erprobte Lösung anbiete. Er sei dauerhaft pflegeleicht und könne als der alten Fassade vorgelegte Giebelattrappe eingesetzt werden. Dabei werden etwa ein mal zwei Meter große Platten aufgehängt, damit das Metall unter Sonneneinstrahlung „arbeiten“ könne.



Dahinter müsse die Wand verputzt werden. Das gelte auch für das sich anschließende Mittelstück, wobei man in etwa die Farbtongebung der Synagoge aufgreifen könne. Die Kosten für alles inklusive werden auf 60?000 Euro geschätzt, wobei der Anteil für die Stahlplatten rund 20000 bis 25000 Euro betrage.

Die 60000 Euro muss die Stadt zusätzlich zu den 210 000 Euro zahlen, die für Abriss und Platzgestaltung mit Bäumen und Bänken eingeplant sind (der TV berichtete).

Angesichts dieser Summe sagte Stephan Lequen, Grüne: „Wenn ich mir die Kosten in Erinnerung rufe, wenn man dieses Geld in die Instandsetzung des nun abgerissenen Hauses gesteckt hätte, stünde da heute ein intaktes Gebäude.“



Die Fakten sind sowieso geschaffen. Joachim Gerke, SPD, könnte sich vorstellen, dass womöglich Spenden infrage kämen, um die Lösung mit dem Grundgesetzzitat umzusetzen. Er sagte: „Es geht für mich auch um die Frage, was setzt man eigentlich diesen unanständigen Menschen entgegen, die sich erdreisten am Nationalfeiertag Gäste und Feiernde anzupöbeln? Mit diesem Spruch, der mit so wenigen Worten so viel sagt, können wir deutlich machen, wo wir stehen. Ich bin bereit die Sitzungsgelder des nächsten Jahres für diese Maßnahme zu spenden.“

Weil zwar über den Schriftzug Einigkeit herrschte, nicht aber über die Cortenstahllösung, stimmten 24 Ratsmitglieder mit ja. Es gab vier Gegenstimmen und eine Enthaltung.

Die Planer gehen davon aus, dass die nun mit Zustimmung des Stadtrates weiter verfolgte Lösung auch von der Unteren Denkmalbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitgetragen wird.



Vorher - nachher: So wie die Giebelwand nach dem Abriss aussieht, soll es nicht bleiben. Das Architekturbüro Russell-Koglin (Grafik rechts) hat eine Lösung vorgestellt, die dem Stadtrat gefällt. TV-Foto: Sonja Sünnen