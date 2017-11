Im Wittlicher Vitelliuspark eröffnet in dieser Woche der Non-Food-Discounter Action

Glaubt man dem sozialen Netzwerk Facebook, werden am Donnerstag knapp 300 Menschen zur Eröffnung des neuen Action-Markts im Wittlicher Vitelliuspark kommen. Mehr als 1300 haben ihr Interesse an der Veranstaltung bekundet.Auf etwas weniger als 800 Quadratmetern will die niederländische Kette ab Ende der Woche ihre Produkte rund um Dekoration, Heimwerken, Mode, Heimtextilien oder Spielzeug und Büroartikel anbieten.Die Bauzeit des Markts betrug rund vier Monate. Der Action-Markt erweitert als viertes Gebäude das Fachmarktzentrum im Vitelliuspark, dessen weiterer Hauptmieter ein Netto-Marken-Discount, Matratzen Concord und Burger King mit Dunkin‘ Donuts sind.Der Gebäudekomplex wurde im vergangenen Jahr erbaut: Nach der Grundsteinlegung im April eröffneten im Herbst die ersten Geschäfte. Das Objekt erstreckt sich über eine Gesamtmietfläche von rund 3500 Quadratmetern, rund 110 Stellplätze sind dort vorhanden.Die Immobilien gehören zu einem Fonds, der von der Luxembourg Investment Group (LIG) gemanagt wird. Die Bauarbeiten führte die Firma KIZ laut LIG-Sprecherin Jasmin Wagner als Generalunternehmer termingerecht aus.Vladimir Volkov, Vorstand der LIG: „Mit Action konnten wir einen Mieter gewinnen, der ein vollkommen neues Shop-Konzept nach Wittlich bringt und unser Fachmarktzentrum perfekt ergänzt.“ Bisher gibt es in der Umgebung von Wittlich noch keinen Non-Food-Discounter der Action-Kette.Die nächstgelegenen Filialen befinden sich im luxemburgischen Echternach, im saarländischen Merzig und in Mülheim-Kärlich nahe Koblenz. Dort befindet sich in Nachbarschaft zum Action-Markt eine Filiale der Möbelkette Roller, die derzeit auch neben dem Fachmarktzentrum im Vitelliuspark im Bau ist. Zu Roller sollen ein DM und ein Lohners-Backshop kommen. Eine weitere freie Fläche soll vom Autohaus Tix bebaut werden.(red) Ursprünglich sollte auf der Fläche des jetzigen Action-Markts einmal das einziehen, was man „bebauungsplankonforme Dienstleistungen“ nennt. Also kein Geschäft. Konkret hieß es einmal, dort werde ein Gebäude für „Trainingsfläche Physiotherapie, Aerobic und Servicefläche mit Wash-Lounge und Nebenräumen“ entstehen. Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt beschloss jedoch im Herbst 2016 die Ansiedlung des Action-Markts. Wenn auch knapp: Mit sechs Ja-, zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen haben die Mitglieder des Ausschusses dafür gestimmt (der TV berichtete am 23. November 2016).Ein von den Investoren in Auftrag gegebenes Gutachten hatte zuvor „voraussichtlich keine schädlichen Auswirkungen“ der Ansiedlung auf die Wittlicher Innenstadt attestiert.