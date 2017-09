Jubiläum des Flugfelds Trier-Föhren: E-Autos und göttlicher Beistand

Elektromobilität und ein Flugplatz für Klein- und Sportflugzeuge passen durchaus zusammen. Einen Vorgeschmack, wohin die künftige Entwicklung gehen kann, gab es am Wochenende beim Fest zum 40-jährigen Bestehen des Flugfelds Trier-Föhren. Denn auch im Bereich ultraleichter Flugzeuge wird derzeit mit E-Antrieben geforscht und experimentiert. Ein selbststartfähiges Segelflugzeug mit Elektromotor stand in Föhren bereits vor dem Hangar.Erhebliches weiteres Potenzial sieht Bernhard Heller vom Jugendförderverein Flugplatz Trier-Föhren, der gemeinsam mit dem "Aero-Club Trier und Konz" zum Fest geladen hatte. "Mein Traum wäre eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die Ladestationen für elektrogetriebene Flugzeuge speist", formulierte Heller seine Zukunftsvision.Bei den bodengebundenen Gefährten ist man schon etwas weiter. Eine ganze Flotte von E-Autos hatte sich am Flugfeld versammelt, ausreichend Saft lieferten mehrere mobile Ladesäulen. Viele Besucher kamen ebenfalls mit ihren Elektroautos zum Fest, tauschten Erfahrungen aus und boten gegenseitig Probefahrten an.Als Belohnung für die privaten Testrunden spendierten die Veranstalter einstündige Rundflüge. Über diesen besonderen Anreiz freute sich beispielsweise Christa Meiers aus Schönecken (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Aber auch ansonsten wäre sie mit ihrem Mann zum Fest nach Föhren gefahren - der sei nämlich ein Umwelt- und Elektro-Enthusiast und wollte sich die Gelegenheit zum Austausch nicht entgehen lassen. "Wir haben uns das E-Auto eigentlich als Zweitwagen angeschafft. Inzwischen fahren wir damit sogar mehr", sagte sie.Ladestationen verschiedener Anbieter machten Fahrten in der Region Trier mittlerweile recht einfach. Den Kostenfaktor sieht Meiers weiterhin als Hindernis für mehr E-Mobilität: "Die Autos sind immer noch teurer als andere und dann kommen noch Mietkosten für die Akkus dazu." Möglicherweise helfe Technologietransfer aus der Luftfahrt, auch die E-Fahrzeuge weiter zu verbessern. Einiges hätten sich die Automobilbauer in Sachen Aerodynamik und gewichtsparendem Material schon abgeschaut, sagte Heller.Bis zur Umsetzung weiterer Elektro-Visionen wollen die mit ihren derzeitigen Maschinen sicher starten und landen. Deswegen hat man anlässlich des Festes um göttlichen Beistand gebeten und die Flugzeuge durch Dechant Ralph Hildesheim segnen lassen. "Zunächst denkt jeder, beim Fliegen kommt es nur auf zuverlässige Technik an. Aber es ist ja ein Mensch, der fliegt", sagte der Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Schweich. Mit dem Weihwasser bedachte er folgerichtig auch die Elektroautos und die umstehenden Gäste. Und sogar einige Modellflugzeuge wurden zur Freude ihrer Besitzer von vereinzelten Spritzern erreicht.