Junger Syrer in Wittlich schneidert nachhaltige Taschen - Ziel: berufliche Selbstständigkeit

Unscheinbar gekleidet in einen dunkelblauen Pullover, glatt rasiert, die Lippen zu einem schüchternen Lächeln geformt. So sieht Mohamed Hamsho auf den ersten Blick aus. 27 Jahre ist er alt. Seine größten Hobbies: Fußball - und Schneidern. Vor einem Jahr kam der gebürtige Syrer mit seiner Frau und seinen beiden anderthalb und fünf Jahre alten Söhnen nach Wittlich, der letzten von insgesamt vier Stationen auf der Flucht aus seiner umkämpften Heimatstadt Aleppo.

Schneider aus Leidenschaft

Extra

Gemeinsam mit seiner Familie bewohnt er eine kleine Wohnung zur Brückenmühle und fühlt sich - nach Istanbul, München und Trier - hier zuhause. "In Wittlich habe ich Freunde und Arbeit. Meine Söhne gehen hier zur Schule und in den Kindergarten. Wittlich ist für uns zur zweiten Heimat geworden", erzählt er.Seit der Grundschule begeistert die kreative Arbeit mit Schere, Nadel und Faden den jungen Syrer. "Das Schneidern ist meine Passion. Ich lasse meinen Ideen freie Hand", erzählt der gelernte Schneider. Zur Schere greift er seit zwei Monaten nun öfter. Gemeinsam mit Michaele Schneider vom Kinderschutzbund Wittlich hat Hamsho ein Projekt rund um nachhaltige Taschen initiiert und bisher 200 Leihtaschen geschneidert.Die Altstadtbuchhandlung, das Säubrennerlädchen, das Alltours Reisecenter und "Kaufen mit Herz" bieten die Taschen als umweltfreundliche Alternative zu Tragetaschen aus Plastik an."Jemand spendete eine Nähmaschine, "Kaufen mit Herz" stellte Stoffreste und zwei leer stehende Räume und schon konnte es losgehen", erzählt Michaele Schneider. Seitdem unterstützt der Kinderschutzbund Hamsho mit Material, Räumlichkeiten - und Verkaufsfläche. Kaufausführungen der Leihtasche und Hamshos neueste Kreationen - allesamt Unikate - stehen im Laden in der Burgstraße 16 zum Verkauf. Der direkte Erlös kommt dem Kinderschutzbund zugute. Mit ihm hat Hamsho vorübergehend einen Arbeitsvertrag über seine Nähzeit abgeschlossen. Knapp 40 Minuten braucht er für eine seiner handgenähten Taschen, von denen er schon mehr als 250 schneiderte.In Syrien nähte der erfahrene Schneider Kinder- und Erwachsenenkleidung im Familienbetrieb gemeinsam mit seinem Bruder, Onkeln und Cousins. Taschen sind für ihn Neuland, aber Hamsho freut sich über die Arbeit: "Die Taschen kommen sehr gut an. Das motiviert mich, das Projekt weiterzuentwickeln." Eine umfangreiche Weihnachtskollektion ist schon in Planung und auch an neue Vertriebswege denkt Hamsho: "Amazon beispielsweise, aber das ist natürlich Zukunftsmusik."Noch geschieht alles in enger Abstimmung mit der Agentur für Arbeit. Das langfristige Ziel des jungen Syrers ist die berufliche Selbstständigkeit. "Ich möchte meine Familie ernähren und dabei meine Berufung leben", so Hamsho. Um seine Deutschkenntnisse zu verbessern besucht er täglich Kurse an der Volkshochschule.Dankbar ist Hamsho um die Unterstützung seiner Frau Amena, die ihm mit Inspiration für die femininen Details seiner Taschen zur Seite steht. Jetzt, da er wieder arbeiten kann, hat Mohamed Hamsho viel neuen Mut gefasst - und einen neuen Traum: Den vom selbstständigen Schneidern in Wittlich.Seine Hamsho-Taschen, ob als nachhaltige Alternative zur Plastiktasche, oder als Modeaccessoire für Wittlicher mit Herz, kommen dort jedenfalls sehr gut an.Große Tragetaschen, kleine reich verzierte Modelle, detailreich gearbeitete bunte Ausführungen. Die aus Stoffresten genähten Hamsho-Taschen sind alles was des Taschenfreundes Herz begehrt - und das zum kleinen Preis: Vier bis 15 Euro kosten die in reiner Handarbeit gefertigten Unikate. Zu kaufen gibt es sie im "Kaufen mit Herz" in der Burgstraße. Das neueste Modell: Die Oktoberfesttasche passend zum Fest. sll