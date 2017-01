Kennen Sie die Region? Kreuzworträtsel für Eifel, Mosel und Hunsrück - Preise zu gewinnen

Es ist nicht ganz einfach, alle 40 Lösungen bei unserem Heimaträtsel auf Anhieb zu wissen.Manches ist sofort klar, anderes ergibt sich erst, wenn schon ein paar Buchstaben vorgegeben sind. Ein echtes Kreuzworträtsel eben, bei dem sich zeigt, wie gut man die Region kennt. Aber auch, wenn einige Antworten nicht zu erraten sein sollten: Nachschlagen oder googlen hilft und man lernt sogar was dabei.Wichtig ist am Ende das richtige Lösungswort. Denn, wer das kennt, kann gewinnen. Und zwar zweimal ein Exemplar des Kurzkrimi-Buchs „Tatort Eifel 3“, zweimal ein Exemplar der gesammelten Eifel-Kolumnen von Fritz-Peter Linden und zwei Lucky-Puppen. Einfach per Telefon unter 0137/822666-5 anrufen und das Lösungswort angeben! (Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, abweichende Preise aus dem Mobilfunk möglich.)Die Gewinner werden unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist am kommenden Sonntag, 15. Januar 2017, 24 Uhr.Hier könnt ihr das Rätsel Online lösen.