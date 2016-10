Kinderporno-Prozess in Wittlich: 3600 Euro Strafe für 300 Bilder

Ein 70-jähriger Rentner aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist gestern für den Erwerb und Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften verurteilt worden. Mit 90 Tagessätzen á 40 Euro muss er sich nun für die Tat verantworten, laut Richterin Köhler eine Strafe im „unteren vertretbaren Bereich“. Er selbst bestreitet jegliches Wissen um die rund 300 Bilder. Laut Staatsanwalt Albrecht war die Beweislage allerdings erdrückend. Erfahren hatte die Staatsanwaltschaft von der Tat über die US-amerikanische Sicherheitsbehörde FBI. Da einige der Bilder auf einem amerikanischen Server hochgeladen waren, informierte das FBI die deutschen Behörden.

Erklärung des Angeklagten: Der Angeklagte bestreitet die Tat vehement: „Ich habe diese Bilder nie gesehen.“ Falls es irgendwelche äußerlichen Klischees von Pädophilen gibt, auf diesen grau melierten Mann treffen sie nicht zu. Sein Anwesen würde von der ganzen Familie genutzt. Sein PC wäre nie mit einem Passwort geschützt gewesen, sodass jeder aus seiner Familie es gewesen sein könnte. Die Körpersprache des Rentners spiegelt seine Ablehnung gegenüber dem Verfahren wieder: Verschrenkte Arme, während er sachlich und pointiert seine Lage schildert, tippelt er, vom Tisch verdeckt, wild mit dem Fuß. Später folgt sein Vorwurf des Rufmords an den Staatsanwalt und mehrfach die Betonung, welche Belastung der Tatvorwurf für ihn und seine Frau darstellt. Seine Frau ist laut Aussage des Angeklagten psychisch schwer erkrankt, deshalb sei er verstärkt darum bemüht, dieses Verfahren schnell zu einem Ende zu bringen. Der Angeklagte kann nicht erklären, wer die Bilder am 12. und 13. November 2014 aus dem Netz geladen haben soll, da niemand außer ihm und seiner Frau zuhause war. Am 13. November seien laut Staatsanwaltschaft etwa 20 Minuten vor der Hausdurchsuchung durch die Polizei noch Bilder im Netz betrachtet worden. Der Angeklagte argumentiert, wenn er von den Bildern gewusst hätte, hätte er diese zerstört, sobald er die Polizisten gesehen hätte. Schließlich kenne er die Beamten, die ihn am 13. November besuchten. Pikant wird für den Angeklagten später eine Aussage vom 13. November vor der Polizei: „Ich habe mir die Bilder doch nur angesehen.“

Das sagen die Zeugen: Keiner der geladenen Zeugen wird vor den Zeugenstand gerufen. Das Hauptverfahren dreht sich rund zwei Stunden um die Aussagen des Sachverständigen für IT-Forensik – dieser beschäftigt sich mit digitalen Spuren von Straftaten auf Computern. Immer wieder gehen Staatsanwalt, IT-Forensiker, Anwalt und Angeklagter vor das Richterpult und schauen sich die vermeintlichen Beweisstücke an: die kinder- und jugendpornografischen Bilder, die teils auf CD, teils auf Festplatte und zuletzt auf dem Laptop des Angeklagten gefunden wurden. Der Sachverständige stellt klar, dass die Bilder von einer Person bewusst heruntergeladen oder betrachtet worden sein mussten.

Das Urteil: Hatte die Verteidigung zunächst klar auf Freispruch plädiert, ging diese davon ab, als der Staatsanwalt deutlich machte, dass damit nicht zurechnen sei: „Selten habe ich so eine deutliche Beweislast gesehen.“ In einer Beratungspause einigen sich Verteidiger und Angeklagter mit Staatsanwaltschaft auf eine sogenannte Einspruchsbeschränkung. Diese hat zur Folge, dass der Angeklagte ohne die Tat letztlich wörtlich zu gestehen, die Strafe der Tagessätze akzeptiert – insgesamt 3600 Euro. Zusätzlich muss der Angeklagte die Kosten für den Sachverständigen tragen, die sich auch im vierstelligem Bereich befinden. Richterin Köhler macht deutlich, dass der Angeklagte „immerhin 70 Jahre straffrei war“ und sieht auch das Alter als strafmindernd. Erhärtend sei allerdings die Menge der Bilder gewesen. Der Angeklagte verabschiedet sich mit den Worten: „Es war ein schöner Prozess.“