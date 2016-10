Kreis Bernkastel-Wittlich führt die Blaue Tonne für Altpapier ein

Für die Bürger im Kreis Bernkastel-Wittlich sieht die Altpapierentsorgung bislang so aus: Sie bündeln das Altpapier und stellen es einmal monatlich an der Straße ab. Das ändert sich ab dem kommenden Jahr. Alle Haushalte bekommen eine Tonne mit blauem Deckel. Sie wird einmal im Monat geleert.





Einen entsprechenden Beschluss hatte der Kreistag im Jahr 2015 gefasst. Die Einführung besiegelt somit das Ende der Sack- und Bündelsammlung für Papier, Pappe und Kartons.





Aktuell befindet sich der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.), an den die abfallrechtlichen Aufgaben des Kreises Bernkastel-Wittlich zu Beginn dieses Jahres übertragen wurden, in den Vorbereitungen für die Umstellung.

Das Ganze ist eine große logistische Herausforderung. Insgesamt 44?250 Tonnen mit blauem Deckel müssen ab Dezember zu den Haushalten gebracht werden. 44?000 Tonnen fassen 240 Liter, 250 sind Container mit 1100 Liter Inhalt.





Start der Auslieferung ist der 5. Dezember. Die ersten Orte sind voraussichtlich in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach Burg, Enkirch und Reil und in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land Salmrohr und Dörbach. Die Lieferung erfolgt stets am Tag der letzten Sack- und Bündelsammlung in diesem Jahr. Die Tonnen sind kostenlos. Die Größe der Tonne – ob 240 oder 1100 Liter, richtet sich nach der Größe der vorhandenen Restmülltonne. Haushalte, die die einen Restabfallbehälter mit 80, 120 oder 240 Liter nutzen, erhalten eine 240er Blaue Tonne, wer einen 1100er Restmüllcontainer nutzt, erhält auch einen 1100er Blauen Container. Falls das Volumen der Blauen Tonne dauerhaft zu gering ist, können beim A.R.T. gegen Entgelt zusätzliche Behälter bestellt werden. Auch amtliche Papierabfallsäcke können bei gelegentlichem Mehrbedarf gekauft werden.





Die Kosten der zusätzlichen Behälter und der Papiersäcke beschließt die Verbandsversammlung des A.R.T. am 8. Dezember. Der A.R.T.weist ferner darauf hin, dass unabhängig von den Abfuhrterminen kostenlos Altpapier im Entsorgungszentrum Sehlem abgegeben werden kann.

Neben dem Kreis Bernkastel-Wittlich ist die A.R.T. für die Abfallentsorgung zuständig in der der Stadt Trier, den Landkreisen Trier-Saarburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifel.

Der Kreis Bernkastel-Wittllich ist der Letzte, in der die Blaue Tonne eingeführt wird.





Derzeit beträgt im Kreis Bernkastel-Wittlich die Müll-Grundgebühr für einen Haushalt mit bis zu fünf Personen 108 Euro im Jahr, wenn eine 120-Liter-Restmülltonne genutzt wird. Diese Jahresgrundgebühr beinhaltet zwölf Leerungen, die zweimal jährlich stattfindende Sammlung des Sperrmülls, getrennt nach Restsperrmüll, Altholz und Elektroschrott, das Abholen des Altpapiers, die Problemmüllsammlung (unter anderem Altmedikamente, Altöl, Frostschutzmittel, Batterien, Farben, Lacke, Pflanzen- und Holzschutzmittel) und die Abgabe von Grünschnitt.