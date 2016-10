L 47: Viele Fahrer finden sich nicht zurecht: Verwirrung im Verkehr zwischen Klausen und Bernkastel-Kues

Osann-Monzel. Wer von der A 1 bei Salmtal abfährt und Richtung Bernkastel-Kues will, fährt neuerdings ab Osann-Monzel auf einer Einbahnstraße. Nach der 90-Grad-Kurve am Oestelbach verengt sich die Fahrbahn auf eine Spur, die Geschwindigkeit, vormals 70 km/h, wird auf 50 km/h heruntergedrosselt. Das ist für manche Berufspendler überraschend und verwirrend.

Ortskundige Fahrer überholen

Extra

Derzeit ist das Teilstück bis zum Abzweig Maring-Noviand nur in Richtung Mülheim befahrbar. In Gegenrichtung ist es gesperrt. Allerdings ist es streckenweise noch zweispurig, da sich nach und nach auf der rechten Fahrbahnseite ein Straßenbautrupp vorarbeitet. So kam es am vergangenen Donnerstagmorgen zu einem Stau, weil ein offenbar von der Mosel auffahrender LKW im zweispurigen Teil in die Gegenrichtung fuhr - und prompt auf der Fahrbahn wenden musste. Während ortskundige Fahrer auf diesem zweispurigen Stück ohne Gegenverkehr überholen können, fahren vorsichtige Zeitgenossen die langgezogene S-Kurve weiterhin 50 km/h - und wundern sich über die Überholmanöver. Wer hingegen von Bernkastel-Kues Richtung Autobahn über Klausen will, muss sich ebenfalls genau sortieren. Denn in der Gegenrichtung muss man bis Osann-Monzel weiterfahren, um von dort weiter Richtung Klausen zu gelangen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Brücke über die Lieser auf Höhe der Mülheimer Brücke wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist.Wolfgang Port, Bürgermeister von Bernkastel-Kues berichtet von vielen Beschwerden, teils von Einheimischen teils von Besuchern: "Wir hatten am Samstagabend eine Veranstaltung, da haben sich vier Trierer beschwert, dass sie den Weg nicht gefunden hätten und sich durchfragen mussten." Aber auch Einheimische hätten sich beschwert. Ob das alles ausreichend ausgeschildert sei? "Da würde ich mal ein Fragezeichen drunter setzen", sagt Port. Dass die Lieser-Brücke und die L 47 gleichzeitig repariert werden müssten, sei eben nicht optimal, auch wenn es gewiss zwingende Gründe dafür gebe.Klaus Wagner vom Landesbetrieb Mobilität in Trier, der für die Straßensanierung zuständigen Behörde, weist darauf hin, dass die Umleitungen "ausreichend" ausgeschildert sind. Er erklärt die Situation: "Wie bereits berichtet, ist die L 47 wegen Sanierungsarbeiten zwischen den Einmündungen L 53 bei Osann und der K 86 bei Noviand halbseitig gesperrt. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung wird der Verkehr auf der verbleibenden halbseitigen Fahrbahn in Einbahnregelung geführt."Die Option eines wechselseitigen Ampelbetriebes zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand sei nicht möglich: "Eine wechselweise Nutzung mit Ampelbetrieb würde zu erheblichen Rückstauungen führen."Der Verkehr aus Richtung Mülheim/Lieser werde über die K 86 umgeleitet. Am Beginn der Umleitungsstrecke werde mit einer Plantafel über den Verlauf der Umleitungsstrecke informiert. Der weitere Verlauf der Umleitungsstrecke sei an allen relevanten Punkten mit einer Umleitungsbeschilderung gekennzeichnet. Einzelziele würden hingegen im Verlauf der Umleitungsstrecke üblicherweise nicht angezeigt, solange der Verkehrsteilnehmer die Umleitungstrecke nicht verlassen müsse.Wagner weiter: "Am Ende der Umleitungsstrecke wird dies vor der Einmündung in die L 47 mit einem Verkehrszeichen ,Ende der Umleitung’ angezeigt. An diesem Standort wird der Verkehrsteilnehmer durch die vorhandene Wegweisung aufgefangen, die dann über die weiteren Ziele informiert."Die Bauarbeiten an dersollen bis Anfang Dezember dauern. Die beiden oberen Asphaltschichten der L 47 werden auf einer Länge von 2200 Meter abgefräst. Eine neue Deckschicht wird im Anschluss aufgetragen. Der Ausbau kostet nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier 660 000 Euro. Das Land übernimmt die Kosten. Die Ortsdurchfahrt in Osann ist an manchen Stellen sehr eng. Die Grundschule liegt direkt an der Straße. Etwa 100 Kinder werden dort unterrichtet. An dieser Stelle ist ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. red