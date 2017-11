Der Verkehr konnte laut Einsatzkräften an der Unfallstelle am Autobahnkreuz Wittlich vorbeigeleitet werden. Dort hatte sich am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt verlor und in die Leitplanke fuhr.



Der LKW-Fahrer bleib unverletzt. An dem mit Zugmaschinen beladenen LKW enstand ein hoher Sachschaden in unbekannter Höhe.