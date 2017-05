Laufen durch ein Lichtermeer: Kröver Mitternachtslauf wieder mit viel Rahmenprogramm

Seit Wochenbeginn wird in Kröv wieder für den Mitternachtslauf geschuftet. „Wir treffen uns um 19 Uhr und dann geht es, bis es dunkel ist“, erzählt der erste Vorsitzende des TV Kröv, Stefan Hahn. So verbringt derzeit eine Gruppe von etwa 15 Vereinsmitgliedern für den Rest der Woche ihren Feierabend.



Am Dienstag wurde bereits der Streckenteil rund ums Rathaus in der Robert-Schumann-Straße unter anderem mit Lichterketten geschmückt. Am Mittwoch wird das Ziel an der Mosel unterhalb der Weinbrunnenhalle aufgebaut. Am Donnerstag und Freitag wird die Halle selbst für das Aufwiegen der Sieger in Wein und die Mitternachtslaufparty mit der Liveband California Dreams hergerichtet - Langeweile kommt bei den Kröver Lauf-Organisatoren die nächsten Tage nicht auf.



Erst recht nicht, wenn am Samstag um 18 Uhr der erste Startschuss für die vom Trierischen Volksfreund und seinem Laufportal präsentierten Veranstaltung fällt. 50 bis 60 Frauen und Männer des TV Kröv sind im Einsatz, um der Läuferschar (2016 wurden 784 Teilnehmer im Ziel registriert) und den Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis zu garantieren.



Dazu kommen die Freiwillige Feuerwehr, die unter anderem die Straßensperrungen überwacht (siehe Extra) sowie der Tennis- und der Jugendclub. „Die sorgen dafür, dass die Läufer den richtigen Weg finden und die Zuschauer den Läufern nicht ins Gehege kommen“, erklärt Hahn.



Im Prinzip sei der ganze Ort eingebunden. Denn entlang der Laufstrecke zünden die Anwohner mit Einbruch der Dunkelheit Kerzen und andere Lichter an. Das verleiht dem Kröver Mitternachtslauf sein einzigartiges Flair, das seit 1985 Sportler aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland an die Mosel lockt.



Weitgehend ausgebucht seien die Gästezimmer, heißt es aus der Touristinformation. „Es kommen natürlich kurzfristig immer noch Anfragen, aber die müssen wir meist auf die umliegenden Dörfer verteilen“, erklärt Nicole Königschulte.

Zu etwas Besonderem wird der Mitternachtslauf auch wegen der Auftritte von Akrobaten und Künstlern zwischen den Rennen. Erstmals in Kröv ist die aus dem Fernsehen (RTL-Show „Das Supertalent“) bekannte Sarah Stiefel. Die 25-Jährige turnt in luftiger Höhe an Stahlketten. „Wir haben Sarah auch deshalb engagiert, weil in luftiger Höhe alle etwas sehen können“, erklärt Hahn.



Passend zur Abend- und Nachtveranstaltung gibt es auch wieder die Feuershow mit Miriann Engels.

Höhepunkt ist etwa eine Stunde nach dem großen Feuerwerk über der Mosel die Siegerehrung der Hauptlaufgewinner mit dem Aufwiegen in Wein in einer überdimensionalen Balkenwaage.



Das Programm: Anmeldungen für Läufer ab 16 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start im Wettkampfbüro an der Mittelmoselhalle.

Start: Europabrunnen (Kreuzung Schulweg/Bergstraße)

Ziel: an der Mosel unterhalb Weinbrunnenhalle )

Programm: 18 Uhr Lauf der Jüngsten (420 Meter, Jahrgänge 2008 und jünger, Treffpunkt Rathaus), 18.40 Uhr Luft- und Kettenakrobatik (Rathaus), 19 Uhr Schülerlauf (2200 Meter, 2002-07), 20 Uhr Jugend-, Jedermann- und Firmenlauf (3800 Meter, ab zwölf Jahre), 20.45 Uhr Feuershow (Weinbrunnen) und Luft- und Kettenakrobatik (Rathaus), 21.15 Uhr Showtanzgruppe Briedel, 21.30 Uhr Lauf der Junggebliebenen (9400 Meter, 1977 und älter), 22.30 Uhr Feuershow (Rathaus), 22.45 Uhr Siegerehrung 3800-Meter-Lauf (Weinbrunnen), 23 Uhr Mitternachtslauf (9400 Meter) mit Feuerwerk über der Mosel, 1.10 Uhr Siegerehrungen Junggebliebenen- und Mitternachtslauf mit Aufwiegen der Hauptlaufgewinner in Wein.

Informationen telefonisch (06541/701825) oder auf www.mitternachtslauf-kroev.de



Umleitung über Kröver Berg und Mont Royal

Der gesamte Ortskern von Kröv ist am Samstagabend ab spätestens 19 Uhr wegen des Mitternachtslaufs für den Autoverkehr gesperrt. Das gilt auch für die Bundesstraße 53. Die Umleitungsstrecke von und nach Traben-Trarbach führt für die Dauer der Veranstaltung über Kröver Berg und Mont Royal auf den Kreisstraßen 62 und 64.