Lottospieler aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich gewinnt fast 820.000 Euro

Einen Gewinn in Höhe von fast 820.000 Euro sicherte sich ein Lottospieler aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich. In der Ziehung am Samstagabend traf er nach Angaben von Lotto Rheinland-Pfalz die sechs Richtigen 8, 25, 31, 32, 33 und 38.



Der Glückspilz hatte Fortuna mit einem Mehrwochenschein herausgefordert und bereits am 5. Juli einen Gesamteinsatz von 64 Euro investiert. Er ist Lotto Rheinland-Pfalz namentlich bekannt, da er seinen Tippschein mit einer Kundenkarte ins Spiel gegeben hat.



Für die Gewinnklasse 1 fehlte dem Mann lediglich die richtige Superzahl 1. Somit teilt er sich mit zwei weiteren Tippern aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die 2. Gewinnklasse. Jeder der drei Gewinner erhält 818.648,10 Euro.



Der Lotto-Jackpot ist für die Ziehung am Mittwochabend unterdessen auf rund 5 Millionen Euro gestiegen.