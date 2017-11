Luther bringt Wittlich den Rekord

Der zusätzliche Feiertag am Reformationstag hat dem Wittlicher Oktoberfest einen neuen Besucherrekord ermöglicht. Festwirt Winfried Bungert ist mit dem Wittlicher Oktoberfest dank zusätzlicher Veranstaltungstage nur knapp an der 70?000-Besucher-Marke vorbeigeschrammt.

Im Vorjahr hatte das Oktoberfest mit mehr als 60?000 Besuchern ebenfalls eine Rekordmarke aufgestellt, die dieses Jahr aber schon wieder mit rund 68?000 Gästen überschritten wurde.

Die Bilanz des Veranstalters für das 27. Wittlicher Oktoberfest fällt mehr als positiv aus: „Wir konnten erneut unsere Erwartungen übertreffen. Das Oktoberfest in Wittlich ist eine Erfolgsgeschichte, die der gesamten Region gut tut“, zeigt sich Bungert überzeugt. Sechs Wochenenden lang war das 4500 Gäste fassende Zelt meist ausgebucht, wenn die Bands und Stars der Oktoberfestszene wie Mickie Krause, Jürgen Drews, Mia Julia oder Aischzeit in Wittlich spielten. Mehr als 150 Mitarbeiter in den Bereichen Küche, Service und Sicherheit sorgten dafür, dass sich die Besucher im Zelt wohlfühlten. Aber nach dem Oktoberfest ist vor dem Oktoberfest: Vor wenigen Tagen ist der Vorverkauf für die Dauerkarten 2018 bereits gestartet, und bereits nach weniger als 48 Stunden waren sie ausverkauft. Ein Hinweis, dass sich die Besucher schon jetzt auf die 28. Auflage Oktoberfestes freuen.

Festwirt Bungert: „Wir sind bereits lange in den Planungen für das Oktoberfest 2018, damit wir unseren Gästen wieder Überraschungen sowie Neues bei Programm und Erlebnis bieten können.“

Und auch die Polizei war mit dem Fest weitgehend zufrieden: Die überwiegende Mehrheit der Gäste verhielt sich friedlich feiernd, hieß es vonseiten der Wittlicher Beamten. Aber: Die auf dem Festgelände eingesetzten Polizisten mussten sich, teilweise unterstützt durch Kollegen der Bereitschaftspolizei, auch mit insgesamt 44 Strafanzeigen befassen. Überwiegend handelte es sich dabei um Körperverletzungen, die in nicht wenigen Fällen auch auf einen übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen seien. Insgesamt wurden 30 Anzeigen wegen Körperverletzung registriert.

In mehreren Fällen folgten Besucher nicht dem Hausverbot, das durch die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ausgesprochen wurde. Bei weiteren 30 durch die Polizei Wittlich erfassten Vorkommnissen mussten Streitigkeiten geschlichtet werden, hilflosen, teils stark alkoholisierten Menschen wurde geholfen, Verlustanzeigen und Sachbeschädigungen wurden aktenkundig gemacht.

„Bei aller polizeilichen Arbeit, die mit einer solchen Veranstaltung verbunden ist, kann trotzdem ein positives Fazit gezogen werden. In Anbetracht der großen Anzahl an Menschen, die das Oktoberfest in Wittlich besuchen, kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass dort auch veranstaltungstypische Straftaten begangen werden“, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Die leichte Steigerung der Straftaten im Gegensatz zum Vorjahr (37 Straftaten) führt die Polizei auf die gestiegene Besucherzahl zurück. In enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter wird weiter an einer Minimierung solcher Vorfälle gearbeitet.



Das 27. Bungert-Oktoberfest wurde vom 22. September bis zum 31. Oktober gefeiert. Im kommenden Jahr lockt die Wittlicher Wiesn vom 21. September bis zum 31. Oktober in das Festzelt in der Röntgenstraße im Wittlicher Industriegebiet.