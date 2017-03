"Man muss sich reinhängen" - Gesangssolistin Janina Jungbluth aus Gielert im Interview

Was treibt einen an, Gesang zu lernen und auf die Bühne zu gehen?

Sie will Lehrerin werden, studiert in Trier, ihre Leidenschaft aber ist der Gesang. Janina Jungbluth aus Gielert nimmt deshalb seit 2010 individuellen Gesangsunterricht bei einer Opernsängerin. Sie ist neben dem Studium in verschiedenen Ensembles, darunter beim "Musical Project", aktiv. Am Samstag, 11. März, ist sie Solistin beim Sängertag der Verbandsgemeinde Thalfang.Ich glaube, dass die Motive für jeden Einzelnen, der gesanglich oder darstellerisch auf der Bühne unterwegs ist, andere sind, aber eines haben sie auf jeden Fall gemeinsam: dass es einfach Spaß macht. Der Gesang ist für mich eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, mich selbst auszutesten.In meiner klassischen Gesangsausbildung habe ich gelernt, was meine Stimme eigentlich so alles kann, dort lernt man dann auch, wie man sich von dem großen Kuchen, der die gesamte Gesangsstimme eigentlich ist, genau die Stücke rausnimmt, die man für den jeweiligen Auftritt oder das jeweilige Lied eben braucht. Gesang lernen, heißt für mich, Grenzen auszutesten und diese auch immer wieder neu zu stecken. Es ist toll zu sehen, wie man mithilfe des Gesangsunterrichts Töne trifft oder Lieder singt, an die man vor Monaten nicht einmal im Traum gedacht hätte. Da muss man sich reinhängen. Stundenlang falsche und hässliche Töne singen, bis man sich irgendwann nach Wochen dem annähert, was man eigentlich erreichen möchte.Auf der Bühne zu stehen, heißt für mich, die Arbeit, die ich privat in meine Stimme stecke, schließlich auch zu präsentieren. Es freut mich zu sehen, wie Menschen sich über meinen Gesang freuen oder aufgrund dessen auch einmal ein Tränchen verdrücken.Casting Shows sehe ich sehr zwiegespalten: Auf der einen Seite sind sie natürlich eine Möglichkeit, bekannt zu werden. Die Frage ist nur: zu welchem Preis? Über DSDS (Deutschland sucht den Superstar) möchte ich gar nicht sprechen, was dort passiert, hat wenig mit Talent und Gesang zu tun. Da zählt eigentlich nur, ob Bohlen deine Nase gefällt oder nicht und wie du dich pressewirksam verkaufst, was zweifellos auch ein Talent ist, aber nichts mit Gesang zu tun hat.Das Problem, das ich bei Casting Shows sehe, ist, dass Menschen, die dort mitmachen, ein bisschen die Individualität geraubt wird. Das heißt, man vergleicht eigentlich Äpfel mit Birnen. Ab einem bestimmten Punkt kann man gar nicht mehr sagen, ob jemand "besser" oder "schlechter" singt, da ist das dann einfach nur noch Geschmackssache und die Frage, ob ich diese oder die andere Art zu singen präferiere.Da gibt es diese "Battles", wo Kandidaten zusammen ein Lied singen, aber im Prinzip gegeneinander antreten. Wie soll das funktionieren? Wenn ich mit jemandem zusammen singe, dann schaue ich, dass jeder den Teil des Liedes bekommt, der perfekt zur Stimme passt. Aber wenn ich gegen jemanden singe, dann möchte doch jeder genau die Stelle haben, wo die Stimme am lautesten, am höchsten, am aussagekräftigsten ist! Aber so funktioniert gemeinsames Musizieren eben nicht. Das Endprodukt ist kein gemeinsam durchdachtes harmonisches Lied, sondern irgendwas zwischen "Ich singe am lautesten" und "Wer kann noch einen Halbton höher draufhauen?" Nicht, dass dabei nicht grandiose Duette gesungen werden, aber wenn sie nicht den Konkurrenzgedanken hätten, bin ich mir sicher, wäre es noch besser.Das andere Problem, das ich bei Castingshows sehe, ist, dass sie die Mentalität vermitteln, jeder könne berühmt werden, man müsse vom Schlafzimmer aus nur 99 Lufballons singen und sei dann berühmt. Das ist aber eher die Seltenheit. So funktioniert das nicht im realen Leben. Singen und ein Gefühl für Gesang zu haben, das muss man sich hart antrainieren. Das kommt mir Erfahrung und mit Übung. Die Zuschauer der Shows sehen meist nur die Resultate, aber die harte Arbeit, die dahintersteckt, liegt im Verborgenen.Wenn man Interesse daran hat, ein Instrument zu spielen, sollte man sich auf jeden Fall an den ortsansässigen Verein oder den im nächsten Ort wenden. Die Kreismusikschule macht da wirklich viel und freut sich immer über Nachwuchs.Wenn man gerne singen möchte, sieht es da meiner Meinung nach schon etwas schwieriger aus. Natürlich gibt es auch die ortsansässigen Chöre, aber oft sind die Lieder, die dort gesungen werden, nicht immer das, was junge Nachwuchssänger suchen. Und vielleicht suchen auch nicht alle für sich den Chorgesang, sondern wollen eher solo was machen. Da kommt dann der VG-Sängertag ins Spiel. Das finde ich eine super Gelegenheit für junge Talente, um sich einzubringen. Oliver Bölsterling bietet ja mit seinem VG-Chor eine tolle Möglichkeit, moderne Lieder in einem großen Chor zu singen.Vor zwei Jahren habe ich im Rahmen des Sängertages auch zum ersten Mal zusammen mit drei anderen Nachwuchssängerinnen auftreten dürfen. Beim Benefizkonzert im November in Berglicht sind wir mit anderen Stücken dann auch erneut gemeinsam aufgetreten. Durch den VG-Sängertag kommt man mit anderen "Künstlern" der Region erst Kontakt, da steckt so viel Potenzial. Ich finde, dass es nicht immer eine Chasting Show braucht, um sich gesanglich zu verwirklichen, da reicht es schon, sich einmal umzuschauen, was überhaupt in der eigenen Gemeinde so geboten wird. Eigeninitiative ist auch nie verkehrt: Warum nicht mal selbst einen Vorschlag machen, wie man sich selbst für das Kulturprogramm der Gemeinde musikalisch einbringen kann? Was noch etwas fehlt, ist diese Vernetzung der jungen Leute, die Lust haben, was musikalisch gemeinsam auf die Beine zu stellen.Das Musical Project wurde 2010 ins Leben gerufen vom Musicaldarsteller David Steines (Nonnweiler) und ist ein Musical Ensemble, das verschiedene Szenen und Lieder aus Musicals in eine abendfüllenden Show packt. Ich wirke da seit dem ersten Tag an mit und stehe als Akteurin auf der Bühne, bringe mich aber auch hinter der Bühne in der Gesamtorganisation, in den Proben etc. mehr ein.Wir haben im Jahr durchschnittlich zehn Aufführungen im Raum Hermeskeil, Saarland und bis Thalfang/Trier, das ist neben Studium und Nebenjob natürlich oft stressig. Aber es macht Spaß, und die positive Resonanz, die aus dem Publikum kommt, zeigt einem ja auch, dass man etwas richtig macht. Man lernt auch viel - musikalisch aber auch menschlich und fürs Leben.An erster Stelle steht für mich, mein Studium dieses Jahr erfolgreich abzuschließen. Ende des Jahres möchte ich noch nach Großbritannien für drei Monate. Daneben will ich weiterhin Gesangsunterricht nehmen, bei Veranstaltungen der VG musikalisch mitwirken. Ich möchte unbedingt wieder einmal bei einer größeren Musicalproduktion in der Region mitwirken. mein größter Traum wäre es eigentlich, bei Christmas Moments von Thomas Schwab mitzusingen.