Manderscheider Burgenfest: Organisatorin Martha Hubertz berichtet über ihre Spezial-Mission

In Manderscheid gründet sich ein Burgenverein und die Niederburg wird von der Stadt übernommen, die dann auch das Spektakel an diesem Wochenende zu verantworten haben wird. Natürlich steht Martha Hubertz im Übergang mit Rat und Tat zur Seite und vorher dem Volksfreund Rede und Antwort.



Das Burgenfest nun zum dritten Mal nach der Kommunalreform von Wittlich aus organisisert. Wie geht das?

Martha Hubertz Ja die Nähe zum Ort fehlt, aber viel ist durch die moderne Kommunikation über PC und Telefon zu klären. Aber alles geht nicht. Heute morgen war ich in Manderscheid um einzuzeichnen, wer von den 23 Handwerkern wohin kommt.



Hier in Wittlich ist gerade die Säubrennerkirmes zu Ende, in einer Woche ist in Bernkastel-Kues Weinfest der Mittelmosel: Das Burgenfest liegt dazwischen. Ein guter Termin?

Hubertz Damals war er halt noch frei, und er hat sich absolut bewährt. Das ermöglicht auch eine klare Aussage auf die Frage: Wann ist Burgenfest? Immer am letzten Wochenende im August. Das ist anders als bei den Daunern, die gucken müssen, wann der Laurentius Namenstag hat. Und bestes Wetter werden wir nun auch wieder haben! So 20 bis 23 Grad und trocken.



Das historische Burgenfest ist ja nun eine ganz eigene Veranstaltung, also wenn zu Wittlich der Saubraten und die Weinseligkeit gehören, was wäre es bei Ihnen?

Hubertz Typisch Burgenfest ist, dass man träumen kann, das Hier und Jetzt ruhen lassen. Man versinkt in eine andere Welt, dazu tragen die Kulisse der Burg, der Turnierplatz und die Gewandeten bei. Ich bin ja auch so unterwegs.

Heute nicht mehr mit Schnabelschuhen, roter Strumpfhose, grünem Hemd und Manderscheider Wappen sondern in eher rustikaler Handwerkskluft mit geschnürten Bundschuh, legerer Hose, weitem Leinenhemd und breitem Ledergürtel. Und ich freue mich auf den Ritterschmaus mit Bratkartoffeln und gebratenen Pilzen. Extra: DAS HISTORISCHE BURGENFEST MANDERSCHEID Am Samstag, 26. August, ist Auftakt um 11 Uhr mit der Festproklamation, später folgt der Einzug der Musikanten und die zeremonielle Festeröffnung. Ganztägig gibt es auch am Sonntag Vorführungen, Musik von Spielleuten, Akrobatik und Tanz. Dazu gibt es wie auch sonntags Ritterturniere, Falknerei zu Pferd, Puppentheater, Märchenerzähler und vielerlei mehr. Höhepunkt am Samstag ist gegen 22.15 Uhr das Feuerwerk "Niederburg in Flammen".