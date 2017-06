Maßgeschneidertes Konzept: So wird die Wittlicher Kirmes sicher

„Willkommen in Wittlich“, rief schriftlich der Erfinder der Säubrennerkirmes Bürgermeister Matthias Joseph Mehs den „vielen Gästen, die hierher strömen werden, mit uns ein unbeschwertes, beschwingtes Volksfest zu erleben“ in seinem Grußwort entgegen. Gut ein halbes Jahrhundert später soll immer noch beschwingt gefeiert werden. Aber manche sollen draußen bleiben. Dass man in Wittlich einmal die Hauptzufahrtsstrecken zur Säubrennerkirmes so absperren muss, dass niemand einen Terroranschlag auf die friedlich Feiernden ausüben kann! Das ist heutzutage eine Tatsache. Deshalb gibt es Siko. So nennen die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung ihr auf das große Volksfest der Region maßgeschneiderte Sicherheitskonzept. Der TV hat dazu Jan Mußweiler, Pressesprecher der Stadtverwaltung, befragt. Hier die zentralen Punkte.



Exklusivität: „Tatsächlich ist das Siko ganz speziell auf die Wittlicher Säubrennerkirmes abgestimmt. Wir haben hierfür ein renommiertes Sicherheitsbüros eingebunden. Ziel ist es, ein qualitativ hochwertiges und umfassendes Siko für die Wittlicher Säubrennerkirmes zu erstellen.“



Gefahrenabwehr: „Da es sich bei dem Veranstaltungsgelände der Wittlicher Säubrennerkirmes um ein offenes und frei zugängliches Gelände handelt, sind Einlasskontrollen nicht durchführbar. Hier können nur stichprobenartige Einzelkontrollen erfolgen. Hinsichtlich der terroristischen Ereignisse wird derart reagiert, dass beispielsweise zur Wittlicher Säubrennerkirmes auch adäquate Hindernisse auf den Zufahrtsstraßen aufgestellt werden.“ Dabei werden in Absprache mit der Polizei die Hauptzufahrtsstraßen durch entsprechende Sperren gesichert, die jedoch Feuerwehr- und Einsatzfahrzeuge durchlassen.



Kosten: „Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Die Kosten für die erstmalige Erstellung betrugen im Jahr 2015 rund 6900 Euro. Die jährlichen Fortschreibungskosten betragen rund 2500 Euro.“



Siko-Kooperationen: Eingebunden sind die Ordnungsbehörde der Stadt Wittlich, die Polizeiinspektion Wittlich, die Freiwillige Feuerwehr Wittlich, das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, das Technische Hilfswerk und die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Das Sicherheitskonzept für die Wittlicher Säubrennerkirmes besteht seit 2015 und wird jährlich überarbeitet.



Verpflichtungen: Eine normierte Verpflichtung zur Erstellung eines Sicherheitskonzepts besteht nicht. Die Stadt Wittlich stehe als Veranstalter der Säubrennerkirmes aber in einer besonderen Verantwortung.?



Schausteller: „Hier wird, soweit notwendig, Hand in Hand gearbeitet. So wird beispielsweise die Notbeleuchtung, die bei einem Stromausfall den Besuchern der Wittlicher Säubrennerkirmes eine Orientierungsmöglichkeit geben kann, auf den Ständen der Standbetreiber montiert.“



Auffälligkeiten: „Zunächst werden die Besucher der Säubrennerkirmes die angesprochenen Sperrungen der Hauptzufahrtsstraßen bemerken.“ Siko sei nicht explizit wegen der potenziellen Terrorgefahren erstellt worden. „Es beinhaltet zahlreiche weitere Sicherheitsaspekte, wie die Kindervermisstenstelle und die kostenlose Ausgabe von Armbändchen für die Kinder. Zudem beinhaltet das Sicherheitskonzept Maßnahmen wie Videoüberwachung und die Markierung von Notausgängen sowie der Aufstellung von Stelen auf denen ein Plan des Veranstaltungsgeländes zur besseren Orientierung dargestellt ist.“



Feierlaune: „Fakt ist, dass niemand eine absolute Sicherheit garantieren kann. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass die Säubrennerkirmes – auch wegen des Sicherheitskonzepts – ganz entspannt gefeiert werden kann!“