Mit dem Transporter gegen die Tür: Diebe wollen laut Polizei in Wittlich Geldautomaten stehlen

Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Als die Beamten wenige später Minuten am Tatort eintrafen, stellten sie fest, dass eine der Schiebetüren am Eingang des Edeka-Marktes in Wittlich stark beschädigt im Vorraum lag.



Davor lagen eine rückwärtige Stoßstange und im Eingangsbereich Teile einer Heckleuchte. Anhand der Typenbezeichnungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen Kastenwagen des Typs Peugeot Expert handelt. Es wurden blaue Lacksplitter gesichert. Der misslungene Versuch, den Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen, ist auf einer Videoaufzeichnung zu sehen. Die Täter flüchteten.



Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahlversuch in Verbindung stehen könnten? Kennt jemand ein Fahrzeug des genannten Typs, an dem jetzt zumindest eine Heckleuchte beschädigt ist und an dem die hintere Stoßstange fehlt?



Hinweise: Kripo Wittlich, Telefon 06571/9500-0, oder Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/926-0