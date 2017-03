Mit viel Geduld zur Auszeichnung: Wittlicher Tischler bekommen Verdienstorden der Bundesrepublik

Einen aufregenden Tag haben Daniel Krauth und Patrick Teusch hinter sich. Sie erhielten gestern in Berlin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ausgezeichnet wurden sie, weil sie sich für die Belange sozial benachteiligter Menschen einsetzen. Das tun sie in ihrem Tischlerbetrieb Padati, mit dem sie sich vor zwölf Jahren in Eisenschmitt selbstständig gemacht haben. Angefangen haben sie mit einem angestellten Gesellen auf 650 Quadratmetern, heute arbeiten 30 Mitarbeiter im Gewerbegebiet Wittlich-Wengerohr.



Während der gesamten Zeit hatten die Preisträger Kontakt zum ÜAZ, dem überbetrieblichen Ausbildungszentrum in Wittlich. Dort werden sozial benachteiligte und lernbeeinträchtigte Jugendliche unterrichtet und auf die Arbeitswelt vorbereitet. Ein Lehrer dieser Einrichtung ist ein Freund der beiden Padati-Inhaber. Durch ihn kamen sie auf die Idee, den Schülern Praktika in ihrer Firma anzubieten. Seit 2004 haben sie rund 50 Praktikanten einen Einblick in den Schreinerberuf ermöglicht, zehn junge Männer aus dem ÜAZ ausgebildet, und zwei davon arbeiten auch nach ihrer Ausbildung bei Padati.



Einer von ihnen ist Waldemar Hirsch. Er begann 2008 die Ausbildung und wurde 2011 als Geselle übernommen. Patrick Teusch: „Heute bedient er ein fünfachs-computergesteuertes Bearbeitungszentrum, eine Maschine, die automatisch zuschneidet und fräst – und das obwohl er mit einer Schwäche in Mathematik hier angefangen hat.“ Für ihn und seinen Kollegen Daniel Krauth ist es eine Selbstverständlichkeit den jungen Menschen eine Chance zu geben. „Hier sind schon einige dabei gewesen, die wirklich eine heftige Vorgeschichte hatten. Das ist ein wenig wie eine Wundertüte. Man weiß nicht, was drin ist.“ Weiter sagt er: „Wir sind bereit, etwas auszuprobieren. Wenn es nicht funktioniert, muss der Jugendliche sich was suchen, aber er kann es hier versuchen.“ Die Praktikanten bleiben zwischen drei Wochen und vier bis fünf Monaten. Im Jahr sind es rund drei bis vier, die vom ÜAZ kommen. Während dieser Zeit ist der Werkstattmeister ihr Ansprechpartner.



Das ÜAZ ist sehr froh, dass mit Padati über Jahre die Zusammenarbeit so gut funktioniert. Hermann Caspary, Diplom-Sozialarbeiter beim überbetrieblichen Ausbildungszentrum sagt: „Der Betrieb von Daniel Krauth und Patrick Teusch ist über den langen Zeitraum von über zehn Jahren der einzige, der so kontinuierlich Praktika und Ausbildungsplätze für unsere Jugendlichen anbietet.“ Deshalb haben sie für die beiden auch beim Landrat die Anregung für die Auszeichnung gegeben, und von dort aus ging der Vorschlag nach Berlin, wo er ebenfalls Anklang fand.



Der Verdienstorden und die schriftliche Auszeichnung dazu werden auf jeden Fall einen Ehrenplatz in der Firma bekommen. Patrick Teusch: „Da sind wir sehr stolz drauf, denn das bekommt nicht jeder. Wir hätten zwar sowieso mit unserem Engagement weitergemacht, aber jetzt sind wir noch motivierter.“