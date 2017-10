Mofa geht in Wengerohr in Flammen auf - Fahrer unverletzt

Foto: Florian Blaes

(Wittlich-Wengerohr) Schwarzer Rauch über der Dr. Oetker Straße in Wengerohr am Samstagabend gegen 18:40 Uhr. Aus bislang ungeklärten Gründen ist ein Mofa während der Fahrt in Flammen aufgegangen.