Der junge Mann war laut Polizei gegen 6:53 Uhr auf der B 50 aus Richtung Wengerohr kommend in Richtung Wittlich unterwegs. In Höhe der Autobahnauffahrt habe eine entgegenkommende Autofahrerin auf die Autobahn Richtung Trier abbiegen wollen, übersah dabei aber den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren das DRK, der Notarzt und die Polizei Wittlich.