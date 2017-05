Auf den schlechten Zustand der Kreisstraße 40 zwischen Dodenburg und Sehlem haben wohl ein paar „Hexen“ aufmerksam machen wollen, als sie in der Hexennacht einen kleinen Baum in einem Bereich der Straße gepflanzt haben, in dem keine Teerdecke mehr vorhanden ist. Aufgefallen ist der Streich gleich mehreren TV-Lesern. In diesem Bereich ist die Geschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer beschränkt. Bei der Polizei war der Fall gestern noch nicht angezeigt worden.