Nach Brand im Kloster Himmerod: Genaue Schadenhöhe weiterhin unklar - 120 Wehrleute im Einsatz (Fotos)

In Himmerod herrscht Stille am Mittwochmorgen. Nur ein rot-weißes Absperrband vor der Abteikirche und ein beißender Geruch vor dem Eingang deuten noch auf den Brand in der Nacht hin. Um kurz nach 22 Uhr hat ein Mönch in der Kirche ein Feuer bemerkt , kurz später sei der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen, wie Stephan Christ, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, sagt. " Uns wurde ein Feuer im Bereich der Orgel gemeldet", so Christ.120 Wehrleute seien vor Ort gewesen. "Die Sicht im Innern der Kirche lag bei Null", beschreibt Christ das Szenario beim Eintreffen der Wehren. Das größte Problem, so Christ, sei der Qualm im Innern der Kirche gewesen. Denn dieser sei nach oben gezogen, und die Fenster in diesem Bereich ließen sich nicht öffnen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und die Gefahr gebannt, so Christ, anschließend waren die Wehrleute man mit der Entrauchung der Kirche beschäftigt.Da nach ersten Erkenntnissen nur Holz verbrannt sei, sei die Ruß- und Geruchsentwicklung nicht so schlimm als beim Brennen von Materialien wie Plastik oder Styropor. Dennoch, so Christ: "Die Kirche ist schon gut nachgedunkelt." Gegen 2.30 Uhr war der Einsatz beendet. Es wird wohl Wochen, eventuell Monate dauern, bis der Brandgeruch vollständig aus der Abteikirche entfernt ist. Bis dahin wird wohl kein Gottesdienst mehr in der Kirche gefeiert werden können.Der ehemalige Bürgermeister der VG Manderscheid und "Fan von Himmerod", Walter Densborn, war der Brand in der Nacht ein Schock. Er habe morgens davon erfahren und sei sofort in die Abtei gefahren, um seine Hilfe anzubieten. "Ich war geschockt. Als ich dann aber vor Ort gesehen habe, dass der Schaden vermutlich nicht ganz so hoch ist, war ich etwas erleichtert", sagt Densborn, der fünf Jahre lang die Gastronomie in Himmerod betrieben hat und aktuell noch den Buchladen.Aktuell laufen Untersuchungen er Polizei zur Brandursache. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht klar, verletzt wurde niemand. Ob und wo die in der Abteikirche geplanten Orgelkonzerte stattfinden und wann die Kirche wieder genutzt werden kann, steht derzeit noch nicht fest.Im Einsatz bei dem Brand waren die Feuerwehreinsatzzentrale Salmtal, die Wehrleitung Wittlich-Land, die Führungsstaffel sowie die Feuerwehren aus Burg/Salm, Großlittgen, Landscheid, Eisenschmitt, Laufeld, Manderscheid, Meerfeld und Wittlich sowie das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei.