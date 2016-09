Dei umfassende Fällaktion am Montag war der Start für die umfassende Umgestaltung dieses Bereichs. Nachdem an diesem Tag bereits ein Großteil der Stämme und Äste beseitigt wurden, räumten am Dienstag Mitarbeiter der Stadt die Reste der ehemaligen Uferbegrünung weg.Spatenstich für das Bauprojekt, bei dem unter anderem vom Platz an der Lieser ein attraktiver Zugang zum Fluss geschaffen werden soll, ist am 19. September. In den Wintermonaten werden auch einige Bäume auf der linken Uferseite dafür weichen müssen. Bei der Neugestaltung werden im Ausgleich dafür neue Bäume gepflanzt