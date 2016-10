Nach Spekulationen, jetzt Klarheit: Reifenhersteller bleibt in Wittlich

Nachdem Anfang der Woche bekannt wurde, dass der Reifenhersteller Goodyear Dunlop sein Werk im baden-württembergischen Philippsburg schließen möchte, gab es auch in Wittlich Spekulationen, der Reifenhersteller könne sich aus der Säubrennerstadt zurückziehen. Das dementiert jedoch die Pressestelle des Unternehmens. „Das Schließungsvorhaben bezieht sich nur auf den Standort Philippsburg“, sagt Sprecherin Mirjam Berle.



Erst im vergangenen Jahr gab es turbulente Zeiten für den Standort Wittlich. Im Sommer verkündete das Unternehmen, die Produktion von PKW-Reifen bis zum 31. Dezember 2016 endgültig einzustellen und zu verlagern. Davon war auch das Werk Wittlich betroffen, für das im Herbst 2015 ein Sozialplan erstellt wurde (der TV berichtete mehrfach).



Diese Vereinbarung, nach der bis Ende dieses Jahres 116 Stellen sozialverträglich abgebaut werden sollen, wurde laut Auskunft von Mirjam Berle vollständig umgesetzt. Berle: „Aufgrund der Schaffung neuer Kapazitäten in der Produktion runderneuerter Reifen und einer Erhöhung der Produktion von LKW-Reifen in diesem Jahr konnten und können wir zahlreiche Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz betroffen ist, auf andere, neu geschaffene Stellen im Werk umsetzen.“ Man sei dabei, diese Mitarbeiter für andere Arbeitsplätze zu qualifizieren.



Im Reifenwerk der Säubrennerstadt arbeiten derzeit nach Unternehmensangaben rund 880 Menschen.

Diese sind nach Auskunft von Betriebsrat Bernhard Oster ebenso wie die Mitarbeiter anderer Werke am Montag über die Schließung des Werks Philippsburg informiert worden. „Zudem wurde uns versichert, dass es keinerlei Überlegungen gäbe, die unseren Standort Wittlich negativ beträfen“, teilt Oster mit.



Im Werk in Philippsburg bei Karlsruhe, das bis Ende nächsten Jahres nach Unternehmensangaben wegen „einer strategischen Ausrichtung hin zu mehr Premium-Reifen“ geschlossen werden soll, arbeiten derzeit rund 890 Menschen. Nach den bisherigen Überlegungen solle die Schließung aber im ersten Quartal des nächsten Jahres eingeleitet und bis Ende 2017 abgeschlossen werden.



Goodyear zählt zu den Weltmarktführern im Reifengeschäft. Das Unternehmen hat neben Wittlich in der Region auch in Luxemburg eine Zweigstelle. Dort beschäftigt Goodyear Dunlop, das seinen Stammsitz im US-Staat Ohio hat, rund 3300 Mitarbeiter: In Colmar-Berg betreibt der Reifenfabrikant eines von weltweit zwei Innovationszentren.



In Zukunft will das Unternehmen vermehrt auf das Geschäft mit Premium-Reifen setzen. Man wolle künftig „weniger in die Segmente des Reifenmarktes investieren, welche geringes Wachstum aufweisen oder rückläufig sind“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Werkschließung in Philippsburg.



Extra

Die Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH gehört zum weltweit agierenden Reifenhersteller Goodyear. Das Werk in Wittlich wurde 1971 eröffnet. Das Werk, zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben in Wittlich und in der gesamten Region. Neben der auslaufenden PKW-Reifen-Produktion werden in Wittlich täglich mehr als 2000 LKW-Reifen produziert und runderneuert.