Nach fast 30 Jahren: Aus für Tschernobyl-Hilfe Erbeskopf

Das Thema gerät in Vergessenheit. Wir dachten noch, dass die Fukushima-Katastrophe die Leute etwas aufweckt, aber das war leider nicht so", sagt Manfred Bungert, Vorsitzender der Tschernobyl-Hilfe Erbeskopf . Nun löst sich der Verein, der ehemals 120 Mitglieder hatte, auf.



Als sich 1986 die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion ereignete, wurden weite Teile der Region radioaktiv verstrahlt. In ganz Europa gab es höhere Strahlenwerte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzte damals, dass 4000 Menschen in direkter Folge der Katastrophe starben. 70 Prozent des radioaktiven Niederschlags fielen auf ein Gebiet, das nach der Auflösung der Sowjetunion heute in Weißrussland und in der Ukraine liegt, und verseuchten Äcker, Wälder, Seen und Flüsse. Das schwächte die Gesundheit vieler Menschen, darunter 600.000 Kinder. So entstanden schon frühzeitig in Europa Initiativen, die helfen wollten.



Darunter war die 1989 gegründete Tschernobyl-Hilfe Erbes8kopf, die 1996 als Verein eingetragen wurde. "Es gab allein in Rheinland-Pfalz damals über 50 Organisationen, heute sind es nur noch 20, die sich um Menschen dieser Gegend kümmern", sagt Bungert. Der 63-Jährige war zwölf Mal mit Hilfstransporten nach Weißrussland unterwegs. Dort hatte sich die Tschernobyl-Hilfe auf den Bezirk Stolin im heutigen Weißrussland konzentriert, in dem die Städte Rubel und Hotomel liegen. "Unterstützt wurden auch Waisenheime und Altenheime in Minsk. Das Krankenhaus in Rubel haben wir mit Medikamenten, Betten, Rollstühlen und medizinischem Gerät versorgt. Wir sammelten Pakete für Kinder und hilfsbedürftige Familien", erinnert sich Bungert. Von 1996 bis 2014 gab es 19 Kindererholungsangebote mit mehr als 1000 Kindern in Gastfamilien in der Region.



"Die Mädchen und Jungen kamen immer mit Bussen und blieben drei Wochen in den Sommerferien, um sich zu erholen. Wir wurden unterstützt von Städten, Verbandsgemeinden und Vereinen. Es entstanden sehr viele Freundschaften, die bis heute und in die Zukunft anhalten. Es waren schon einige Erwachsene, die als Kinder hier zur Erholung waren, mit ihren Kindern hier bei ihren Gastfamilien zu Besuch", sagt Bungert.



Die Kosten einer Tour beliefen sich damals auf jeweils 8000 bis 11.000 Euro, je nach Anzahl der Kinder. 1989 waren 95 Kinder zu Besuch, aber nach 2004 gingen die Zahlen zurück, so Bungert. 2014 waren es noch 25 Kinder. Es sei immer schwieriger gewesen, Gastfamilien zu finden. Das Geld für die Kinderbeförderung sammelte der Verein mit den Erlösen des Western- und Countryfestivals in Dhronecken und mit dem Erlös von Weihnachtsmärkten. Dazu kamen noch Spenden.



"Es wurde allerdings immer schwieriger, genug Geld zu sammeln. Damals hatten wir einen der wenigen Weihnachtsmärkte, aber die gibt es inzwischen auch in vielen Orten", sagt Bungert. Außerdem hatten sich die politischen Verhältnisse in Weißrussland verändert. Wurden früher die Hilfstransporte an der Grenze unbürokratisch durchgewunken, so wurden die Vorschriften immer komplizierter. "Wir mussten die Medikamente genau deklarieren. Manchmal wurden die Waren monatelang an der Grenze gelagert. Aber uns war es wichtig, dass die Leute, die uns Geld spenden, auch sehen, dass die Güter ankommen."



Bungert erinnert sich dennoch gerne an die Arbeit im Verein: "Es war eine enorme Dankbarkeit zu spüren, und wir haben immer noch Kontakt zu Familien in Weißrussland." Der Verein muss nun, nach dem Auflösungsbeschluss seines Vorstands, noch für ein Jahr bestehen bleiben, um die Formalitäten abzuwickeln. Das übrig gebliebene Vermögen wird an eine andere Kinderhilfe übergeben, die ebenfalls Kinder aus Weißrussland versorgt. Extra Eines der besonderen Erlebnisse war die medizinische Versorgung des damals zehn jährigen Iwan Paschkewisch. Er wurde 1998 im Krankenhaus Hermeskeil operiert, um ihm von sieben Zehen am rechten Fuß zwei zu entfernen. Er konnte dann zum ersten Mal in seinem Leben normale Schuhe tragen. Andrej Ogijewitsch aus Rubel, waren es besonders schöne Wochen in 1999, er war bereits seit Mai bei seiner Gastfamilie in Piesport. Er wurde im Brüderkrankenhaus in Trier an seinem missgebildeten Fuß mit Erfolg operiert und konnte mit den anderen Kindern die Heimreise antreten.