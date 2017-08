Neue Zeiten, neue Ideen für die Jugendarbeit in Wittlich

Extra: DAS HAUS DER JUGEND

Wittlich " Das Haus der Jugend soll ein Haus für jedermann sein. Vielfältig mit Angeboten im Bereich Sport, Kreativität und individueller Hilfestellung. Das sind die Ziele von Jugendkoordinator Johannes Schmidt. Dabei ist seine Tätigkeit nicht auf das Haus der Jugend in der Innenstadt beschränkt, denn er ist auch für die behördlichen Belange der Jugendarbeit zuständig, hat die Hausleitung des HDJ, nimmt an Gremien und Ausschusssitzungen teil, betreut die selbstverwalteten Jugendräume der Stadt und die Arbeit des Jugendparlaments, plant Großveranstaltungen wie das Wittlicher Jugendfußballturnier, leistet Einzelfallhilfe und ist Anlaufstelle für jegliche Fragen der Jugendarbeit.Insgesamt besteht das Team, das sich in Wittlich um die Jugend kümmert, aus vier Hauptamtlichen, einer Honorarkraft und einer Mitarbeiterin, die ihr freiwilliges soziales Jahr im HDJ absolviert. Dabei werden nicht nur das Haus der Jugend in der Innenstadt, sondern auch der Jugendraum in Bombogen betreut. Wichtig ist Johannes Schmidt, dass sich das Haus der Jugend verschiedenen Adressaten öffnet, und dass die zwischenmenschlichen Umgangsformen gefördert werden. "Uns ist aufgefallen, dass einige Besucher die Grundformen des Umgangs nicht haben. Deshalb weisen wir diejenigen drauf hin." Weiter sagt er: "Durch die Handicap-Disco und einen Mädchentag am zweiten und vierten Dienstag im Monat sowie Öffnungszeiten, die für verschiedene Altersstufen gelten, werden nochmal andere Zielgruppen angesprochen." Die Besucherzahlen des Hauses der Jugend liegen bei durchschnittlich 50 Jugendlichen pro Tag, wobei die Besucher in den vergangenen zwei Jahren jünger geworden sind. Es gibt zudem eine neue Internetseite.Außerdem wurden die Proberäume im Keller an neue Bands vergeben, es haben einige Konzerte im Hardcore-Bereich stattgefunden, es gibt eine offene Wollwerkstatt mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr, regelmäßige Zeichenworkshops und die Theater-AG von Roberto Barahona hat neuen Aufschwung erfahren, durch mehr Auftritte und mehr Kinder und Jugendliche in den Proben.Das soll aber noch nicht alles sein. Demnächst soll eine Kreativwerkstatt angeboten werden, in der beispielsweise Textilien und 3D-Designs gestaltet werden können.Die Hausaufgabenbetreuung, die individuelle Beratung einzelner Jugendlicher, beispielsweise bei Bewerbungen, der Wohnungssuche oder Kontakt zu Ämtern funktionierten sehr gut, sagt Schmidt."Das alles wäre ohne die Arbeit der Ehrenamtlichen, die sich hier engagieren, nicht zu realisieren. Ob im offenen Bereich, bei Konzerten oder dem Repair-Café," betont Schmidt. Kontakte hat der Jugendkoordinator zu sozialen Einrichtungen und Schulen geknüpft, um das Haus weiter zu öffnen. "Die Kurfürst Balduin Realschule plus hat beispielsweise hier ihr Theaterstück aufgeführt. Durch Vermietungen kommen unter anderem neue Verbindungen zustande", so Schmidt. Weitere Ideen, die zügig umgesetzt werden sollen, gibt es bereits, darunter regelmäßige Filmabende, Koch-Arbeitsgemeinschaften, Karaoke-Abende, eine Tanz-AG, einen Mädchenflohmarkt, Comedy/Poetry Slams, Musik-, Holz- und Schnitzworkshop, und eine Sport-AG. Wünschen würde sich der Jugendkoordinator, dass die Angebote für die jüngere Altersgruppe stärker frequentiert würden.Abschließend bemerkt Johannes Schmidt: "Die Gestaltung und Konzeptionierung unserer Arbeit wird nie abgeschlossen sein, da wir uns an die Gegebenheiten des Sozialraums anpassen müssen. Somit müssen wir unsere Arbeit ständig hinterfragen und neu anpassen."Öffnungszeiten des Hauses der Jugend: montags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 20 Uhr, dienstags von 13 bis 17 Uhr und freitags von 13 bis 21 Uhr. Parallel zu den regelmäßigen Öffnungszeiten bietet das HDJ nach den Ferien zielgruppenabhängige Öffnungszeiten: montags für 6- bis 21-Jährige, Ausnahmen bis 27 Jahren möglich, dienstags für 6- bis 21-Jährige, Ausnahmen bis 27 Jahren möglich, mittwochs und donnerstags: 13 bis 16 Uhr, 6- bis 13-Jährige, anschließend von 16.30 bis 20 Uhr 14- bis 21-Jährige, freitags für 6- bis 21-Jährige, Ausnahmen bis 27 Jahren möglich.