Nichts zu machen: Die Fledermaus verhindert in Klausen ein Neubaugebiet

Fledermäuse orientieren sich mit einem Echo

Drei bis vier Zentimeter groß und zwischen fünf und dreizehn Gramm schwer sind graue Langohrfledermäuse. Dennoch haben haben sie eine große Wirkung, denn ihr Lebensraum muss erhalten bleiben. So auch in Klausen, in westlicher Richtung neben der Kirche. Dort hatte die Gemeinde ein Neubaugebiet mit einer Fläche von knapp vier Hektar vorgesehen. Die Planungen dafür laufen seit 2013. Bedenken wegen des Denkmalschutzes konnten dabei schon ausgeräumt werden und schwierige Verhandlungen mit den 13 Grundstückseigentümern hat die Gemeinde bereits hinter sich. Im Frühjahr 2018 sollte Baubeginn sein.Doch die graue Langohrfledermaus hat den Bemühungen der Gemeinde einen Strich durch die Planungen gemacht. Das Baugebiet ist nicht mehr realisierbar. Ortsbürgermeister Alois Meyer sagt: "Die seltenen Fledermäuse wurden bei der ökologischen Untersuchung des Gebiets entdeckt. Sie haben ihr Sommerquartier und ihre Wochenstube auf dem Dachboden in der Wallfahrtskirche und suchen gegen Abend und nachts Futter für sich und ihren Nachwuchs im Bereich des Kreuzwingerts." Weiter berichtet er: "Wir sind im Rat zu dem Ergebnis gekommen, dass man da nichts machen kann und wir eine andere Fläche als Baugebiet aussuchen müssen."Doch vorher sind noch einige Dinge zu klären, denn schließlich sind schon die Grundstücke für den ersten Bauabschnitt, das wären 20 Baustellen gewesen, gekauft. Da überlegt die Gemeinde momentan, ob sie von der im Vertrag vereinbarten Rückabwicklungsklausel Gebrauch macht oder ob man das Land behält und als ökologische Ausgleichsfläche nutzt. "Das müssen wir mit den Landesbehörden klären", so der Ortsbürgermeister. Insgesamt hatten neun von 13 Eigentümern an die Gemeinde ihre Grundstücke veräußert. "Es ist schade, dass es jetzt nicht realisiert werden kann, denn die Lage ist sehr schön, die Lücke zwischen den Ortsteilen Krames und Klausen wäre geschlossen worden und der Kanal wäre schon vorhanden gewesen."Jetzt will man gleich zwei Gebiete parallel prüfen lassen, zum einen "die Großwies", im Ortsteil Krames und das Gebiet "In der Schlimmfurch" in Ortsteil Pohlbach. In beiden Bereichen hat die Gemeinde eigene Flächen. Sie sind größer als das Gelände am Kreuzwingert, so dass man auch hier in einem ersten Schritt 20 Baustellen ausweisen könnte. Bei den Kanalanschlüssen sieht es hier ebenfalls unproblematisch aus. Der Ortschef schätzt, dass im Frühjahr 2019 die ersten Arbeiten starten könnten. Aktuell hat die Gemeinde noch vier Baustellen im Klostergarten.Vor Fledermäusen gruseln sich ganz schön viele Menschen. In Filmen flattern sie beispielsweise durchs Bild, wenn es unheimlich werden soll. Dabei sind es Tiere, die erstaunliche Fähigkeiten haben. Sie haben zum Beispiel eine Echo-Ortung. Die funktioniert so: Die Fledermäuse stoßen ständig Töne aus, die so hoch sind, dass sie vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen werden können. Wenn diese Töne auf ein Hindernis treffen, werden sie zurückgeworfen und die Fledermaus kann dieses Echo hören. Das geht so schnell, dass sie ihre Flugrichtung rechtzeitig ändern kann, ohne gegen das Hindernis zu fliegen. Auch ihre Beutetiere kann sie so erkennen. Mücken frisst sie beispielsweise direkt aus der Luft. Und in den Wochenstuben schließen sich die Weibchen zusammen, wenn sie Nachwuchs bekommen und ziehen sie gemeinsam auf. Sie werden immer seltener, denn sie finden nicht mehr genügend geeignete Schlafplätze. Deshalb müssen sie besonders geschützt werden.