Noch ein Bahnhof zu verkaufen ...

Für manche Reisende ist es ein Rätsel: Sie steigen am Hauptbahnhof Wittlich aus und stehen doch in Wengerohr.

Denn der Bahnhof in der Säubrennerstadt ist längst in Privathand, die Gleise zu ihm sind abgebaut, die Strecke ist Maare-Mosel-Radweg. Deshalb liegt der Wittlicher Hauptbahnhof seit 1987 offiziell an der Strecke Koblenz-Trier in Wengerohr. Grundstück und Gebäude gehören der Bahn beziehungsweise der DB Station&Service AB.



Auf TV-Nachfrage bestätigt deren Pressestelle Verkaufsabsichten. Und zwar formuliert man in Frankfurt auf eine umfangreiche Frageliste aus Wittlich knapp: „Es bestehen Überlegungen bei der DB Station&Service AB, der Eigentümerin der Immobilie, das Empfangsgebäude in Wittlich-Wengerohr zu veräußern.“



Dabei werde der Bahnhofsbetrieb „hiervon aber in keiner Weise beeinflusst. Die Deutsche Bahn AG behält sich die Entscheidung vor, ob, wann, an wen und zu welchen Bedingungen eine Liegenschaft verkauft oder vermietet wird. Bei einem eventuellen Verkauf hat die Kommune ein Vorkaufsrecht. Ein Zeitplan, Verkaufsdatum für Wittlich-Wengerohr steht noch nicht fest.“ Ob der Schalterbetrieb bleiben kann, dazu gibt es noch keine Information.



Wird die Stadt ihr Vorkaufsrecht nutzen? Jan Mußweiler, Pressesprecher der Stadtverwaltung, sagt: „Ob ein Ankauf im städtischen Interesse ist, obliegt der Entscheidung des Stadtrates. Da uns noch keine Konditionen bekannt sind, hat der Stadtrat hierüber noch nicht beraten.“



Und was ist mit der zuletzt mit großem Aufwand eingerichteten Behindertentoilette (der TV berichtete mehrfach)? Mußweiler: „Eigentümer des Gebäudes, in dem sich die Toilettenanlage befindet, ist die Deutsche Bahn.“ Er sagt zu den Besitzverhältnissen: „Die Fläche, auf dem das Bahnhofsgebäude steht, gehört samt den angrenzenden und bewirtschafteten Parkplätzen der Deutschen Bahn. Die P&R-Anlage, einschließlich des Treppenzugangs zur Unterführung, ist in städtischem Besitz.“



Bürgermeister Joachim Rodenkirch zu den Verkaufsabsichten: „Natürlich ist es bedauerlich, wenn die Deutsche Bahn das Empfangsgebäude am Hauptbahnhof Wittlich veräußert. Da es sich hierbei um eine unternehmerische Entscheidung der Deutschen Bahn handelt, ist diese auch als solche zu akzeptieren.“ Ein Verkauf sei ja kein Sonderfall: „Die Veräußerung von Bahnhofsgebäuden wurde schon in vielen Fällen durch die Deutsche Bahn praktiziert.“

Wengerohrs Ortsvorsteher Joachim Platz sagt auf TV-Nachfrage, er habe Kontakt zur Bahn aufgenommen, um zu erfahren, was genau verkauft werden solle, aber bislang keine Informationen.



Die Pressestelle teilt schriftlich mit: „Für jede zum Verkauf stehende Liegenschaft wird von der Bahntochter DB Immobilien eine offizielles Expose erstellt, das im Internet unter www.bahnliegenschaften.de beziehungsweise auch auf immowelt.de eingestellt wird. Es enthält alle erforderlichen Angaben für potenzielle Kauf-Interessenten.“ Und weiter: „Zu internen Vertragsangelegenheiten äußern wir uns aus datenschutz- und vertragsrechtlichen Bestimmungen generell nicht.“