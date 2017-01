Ohne Fahrerlaubnis und betrunken am Steuer in Wittlich unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 4.40 Uhr, hatte ein Zeuge mitgeteilt, dass ein Auto im Talweg der Stadt Wittlich von der Fahrbahn abgekommen und der Fahrzeugführer anschließend geflüchtet sei. Der Flüchtige konnte von der Polizei ermittelt werden. Da bei dem 21-Jährigen Mann eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille festgestellt werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein konnten die Polizisten aber nicht einziehen: Dem jungen Mann war die Fahrerlaubnis auf Grund eines gleichgelagerten Delikts bereits entzogen und sichergestellt worden. Er wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.



Wenige Stunden zuvor, um 23.50 Uhr, wurde ein 19-Jähriger Mann in der Stadt Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei ihm deutliche Anzeichen auf eine aktuelle Drogeneinwirkung festgestellt werden konnte, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf THC (Haschisch/Marihuana) verlief. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Er wird sich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit und eine Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt verantworten müssen.

br>In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 2.50 Uhr, wurde bei einem 28-jährigen Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Gerberstraße der Stadt Wittlich eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Auch diesem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.