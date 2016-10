Party-Queen Mia Julia begeistert beim Wittlicher Oktoberfest (Fotos/Video)

(Wittlich) 40.000 Besucher verschlägt es jährlich auf die größte Oktoberfest-Veranstaltung in Rheinland-Pfalz, dem Bungert-Oktoberfest in Wittlich. Am Freitagabend heizte Mallorca-Partymaus Mia Julia den Feiernden kräftig ein.