"Puppenstars": Jürgen und Horst aus Manderscheid stehen am Freitag im Finale der Sendung

Im Halbfinale hat er von den drei Juroren, Max Giermann, Martin Reinl und Gaby Köster, jeweils einen Stern bekommen und sich so qualifiziert. Bei seinem Auftritt klärt Jürgen Krämer, Horst über die Feinheiten der künstlichen Befruchtung von Kühen auf. Im Halbfinale waren noch 45 Puppenspieler am Start, jetzt misst er sich noch mit 16 anderen. Die Final-Sendung ist am Freitag, 17. Februar um 20.15 in RTL zu sehen.